Temptation Island, Andrea sconvolto: il video segreto di Jessica

“Quello che stai per vedere non è mai successo in sei anni di Temptation Island”: inizia con una frase di Filippo Bisciglia ad Andrea il video pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione.

Il parrucchiere ha scelto di partecipare alla trasmissione dopo che la sua fidanzata ha annullato le nozze. Andrea e Jessica infatti si sarebbero dovuti sposare a giugno, ma, quando mancavano pochi mesi al sì, lei ci ha ripensato perché non si sentiva più sicura dei sentimenti nei confronti del fidanzato.

Temptation Island è il luogo in cui la coppia ha deciso di mettere alla prova il proprio amore, ma sin dall’inizio è stato chiaro che la relazione scricchiolava da tempo. Appena 48 ore dopo il suo arrivo in Sardegna, Jessica si è invaghita di uno dei tentatori e ha fatto alcune dichiarazioni scioccanti su Andrea.

Lui, dopo aver visto numerosi video, è scoppiato a piangere e ha scelto di richiedere un falò di confronto anticipato. Jessica però non si è presentata e Andrea, sempre più triste e provato, è tornato nel villaggio dei fidanzati.

In queste ore però la produzione del programma ha svelato un retroscena che ha incuriosito i telespettatori. Sembra infatti che Andrea non abbia visionato tutti i video riguardanti Jessica e il tentatore Alessandro, ma che uno sia stato volontariamente omesso.

Il giovane vedrà il filmato nel corso della seconda puntata e sarà decisamente sconvolgente. Nella clip pubblicata su Instagram, Filippo Bisciglia parla con Andrea e gli rivela l’esistenza di un video segreto.

“Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei edizioni di Temptation Island – ha esordito il conduttore del reality -, io al falò avevo un terzo video, ma siccome ti abbiamo visto molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso sia giusto che tu lo veda”.

Il video su Instagram si interrompe con un Andrea, decisamente preoccupato, seduto di fronte ad uno schermo in cui scorrono delle immagini. Nella prossima puntata dunque, oltre al falò fra Arcangelo e Nunzia, assisteremo anche ad una possibile resa dei conti fra Jessica e il suo fidanzato.