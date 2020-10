Chi è Marta Gerbi, ex allieva di Amici e nuova coach dello show di Maria De Filippi

editato in: da

Marta Gerbi è la nuova coach di Amici di Maria De Filippi ed ex allieva della scuola. Classe 1984, Marta in passato è stata uno dei concorrenti più amati della trasmissione. Ha studiato pianoforte e canto sin da piccola e ha realizzato il suo sogno arrivando al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici.

Fra le star dell’edizione 2002/2003 del talent, la Gerbi all’epoca si classificò settima, dietro Giulia Ottonello, Anbeta Toromani e Timothy Snell. Terminata l’avventura dello show di Maria De Filippi la sua carriera di cantante è continuata a Domenica Live e al Maurizio Costanzo Show. Marta è entrata poi nel cast del musical Footlose e ha girato l’Italia con i suoi concerti. Non ha mai abbandonato gli studi, laureandosi all’Università di Roma Tor Vergata e iniziando una formazione come vocal trainer.

Non solo lavoro, Marta Gerbi ha trovato la serenità anche nella vita privata in questi ultimi anni. La cantante si è sposata con Astor Mortis, chitarrista che collabora con band famose come Frank sent us e KMK. La coppia ha avuto una figlia, Leila, ed è molto riservata tanto che l’artista non aggiorna spesso il suo profilo Instagram. Ad annunciare il ritorno ad Amici di Marta Gerbi è stata proprio Maria De Filippi. Nel corso della sua intervista a Domenica In ha confessato a Mara Venier di essersi emozionata dopo aver incontrato la cantante anni dopo il suo esordio nello show.

“Quest’anno mi è capitata una cosa – ha confessato la De Filippi nello studio della Venier -. Sai che chiami i coach per insegnare ai ragazzi? A un certo punto arriva una ragazza incinta. Mi dicono: ‘Guarda c’è questa coach che è brava, ma tu la conosci perché ha fatto Amici’. Si chiama Marta Gerbi. Questa aveva fatto Amici tanti, tanti anni prima. Me la ricordavo, quando l’ho vista era incinta – ha aggiunto -. Mi ha spiegato che insegna canto ai ragazzi. Io ero molto contenta. Ha lavorato con me e mi ha fatto molto piacere. È tornata dove era partita e mi ha fatto veramente piacere”.