Chi è Georgette Polizzi, l’ex amica di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo

Fra i vip che hanno deciso di dissociarsi da Eliana Michelazzo, la sua agenzia e l’affaire Prati c’è anche Georgette Polizzi. Stilista, star di Instagram ed ex concorrente di Temptation Island, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha spiegato di non credere all’esistenza di Mark Caltagirone.

La modella qualche settimana prima delle sue dichiarazioni era stata ospite di Live – Non è la D’Urso, dove era intervenuta per difendere l’ex star del Bagaglino e le due agenti dagli attacchi. Poco dopo la fine dello show però Georgette ha spiegato di aver compreso che qualcosa non andava, decidendo così di fare un passo indietro, proprio come è accaduto a Rosa Perrotta.

Classe 1982, Georgette Polizzi è originaria di Vicenza ed è diventata un personaggio famoso nel 2016, quando ha preso parte a Temptation Island. Nel corso della trasmissione infatti la stilista non solo aveva raccontato il suo doloroso passato, ma si era anche avvicinata molto a Claudio D’Angelo. Il rapporto con il tentatore aveva mandato su tutte le furie il fidanzato Davide Tresse, tanto da causare uno scontro acceso nel corso dell’ultimo falò.

Poco dopo però, ospiti di Uomini e Donne, i due avevano affermato di essere tornati insieme, confermando di volersi sposare. A fermarli la malattia di Georgette, arrivata all’improvviso nel 2018, in seguito ad un malore e al ricovero d’urgenza in ospedale. Su Instagram, la modella aveva raccontato la sua battaglia contro un male oscuro che l’aveva fatta finire in sedia a rotelle. Poi la terribile diagnosi: sclerosi multipla.

Dopo un lungo percorso di riabilitazione e grazie ad una buona dose di coraggio, Georgette era tornata a camminare e oggi conduce una vita normale, tenendo sempre sotto controllo la patologia. Accanto a lei Davide Tresse, che non l’ha mai abbandonata e che il prossimo 15 settembre diventerà finalmente suo marito.

“I medici mi hanno somministrato una nuova cura per la sclerosi che aiuterà molto i malati – ha confessato di recente a Nuovo Tv -. Grazie al farmaco che sto usando riesco a condurre una vita abbastanza normale. In questa situazione cerco di trovare il lato positivo: mi impegno al massimo nel lavoro, faccio attività fisica e viaggio. Ho imparato a godermi ogni piccolo momento della vita. E Davide mi supporta con tutto l’amore possibile”.