“Benvenuta Sole”, Georgette Polizzi è diventata mamma. Il vero miracolo della primavera

Mamme e papà vip del 2022

Georgette Polizzi e Davide Tresse hanno coronato un sogno poche ore dopo l’arrivo della primavera e stanno vivendo un momento davvero magico: sono diventati genitori per la prima volta, e lo hanno annunciato attraverso un post pubblicato sui loro profili Instagram, con due foto che li ritraggono in ospedale in un momento davvero dolce insieme alla loro piccola Sole.

Georgette Polizzi è diventata mamma

La giovane coppia formata da Georgette Polizzi e Davide Tresse aveva annunciato la gravidanza attraverso i social, e sempre sui social hanno mostrato a tutti i loro follower il vero miracolo della primavera. Il 21 marzo 2022 è nata Sole, la loro bellissima bambina. “21 marzo , primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia”, così hanno scritto i neo genitori per annunciare il lieto evento.

Solo poche ore prima, i due avevano pubblicato alcune foto che li ritraevano insieme, la futura mamma in primo piano con un bellissimo pancione in mostra e un messaggio per didascalia: “-1. Ultime foto ricordo con il pancione. Domani a quest’ora sarai già tra le nostre braccia”. Georgette Polizzi, infatti, ha partorito con cesareo e da oggi può stringere tra le sue braccia la piccola Sole Tresse esattamente come si vede in una delle due foto pubblicate per annunciare l’arrivo della loro prima figlia. Nella prima, si possono vedere i neo genitori unirsi in un tenero bacio, mentre la piccola Sole è tra le braccia della sua mamma; nella seconda foto, invece, un primo piano della bambina appena nata e ancora in ospedale.

Georgette Polizzi, la malattia

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati noti al grande pubblico grazie al programma Temptation Island, in cui hanno partecipato insieme nel 2016, quando erano una coppia da poco più di un anno. Sono stati due dei protagonisti più indiscussi di quell’edizione, ed è stato dimostrato poi dal seguito che entrambi hanno ottenuto sui social dopo il reality. Nonostante le discussioni, i due sono usciti dal programma più forti di prima e proseguendo la loro vita sempre insieme nonostante tutto.

Lui è un agente di commercio, mentre lei è una stilista e condividono gran parte della loro vita su Instagram, soprattutto Georgette. Non solo gli avvenimenti belli, come quello della nascita di Sole, ma anche quelli brutti come può esserlo una malattia. Georgette Polizzi, infatti, non ha avuto una vita estremamente facile, anzi. Nel 2018 la diagnosi della malattia, la sclerosi multipla, che la porta poi ad essere costretta a un cambio di vita radicale dall’oggi al domani, ma l’amore tra lei e Davide non è cambiato in alcun modo. Anzi, forse un po’, ma in meglio: i due infatti sono diventati marito e moglie nel 2019, e hanno inseguito il sogno di diventare genitori e hanno dovuto sottoporsi ad assistenza medica per via dei vari problemi di salute di Georgette.

Ora, però, i giovani sposi sono madre e padre di una bellissima bambina che è sicuramente arrivata a portata una grande luce nella loro vita, e finalmente possono abbracciare il loro miracolo tra le loro braccia.