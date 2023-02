Paura per Georgette Polizzi: “Mi avevano trovato una massa sospetta”

Fonte: IPA Georgette Polizzi

Lo spettro della malattia è tornato, in forma diversa questa volta, a mettere in allarme Georgette Polizzi. Su Instagram l’influencer e stilista ha confessato ai suoi follower di dover affrontare una visita medica importante, che non riguarda la sclerosi multipla, malattia che la affligge da tempo, ma qualcosa di diverso.

Georgette Polizzi, la preoccupazione su Instagram

Grande spavento per Georgette Polizzi, che ha visto tornare lo spettro della malattia nella sua vita. L’influecer, che lotta da anni contro la sclerosi multipla, da tempo cerca di tenere a bada i sintomi della patologia, tra alti e bassi che condizionano la sua vita. Questa volta però a minare la sua serenità non c’entra “la bastarda”, come di solito chiama la sua malattia: a preoccuparla questa volta qualcosa di nuovo, che ha voluto condividere con i suoi follower.

Su Instagram infatti la Polizzi ha pubblicato delle storie in cui ha voluto spiegare i motivi della sua apprensione: “Questa mattina ho una visita importante da fare, che non riguarda “la bastarda”, ma una cosa che è emersa nel corso di un altro esame”, ha raccontato.

“Devo fare un accertamento per capire se c’è qualcosa che non va – ha spiegato in video palesemente turbata -. Sinceramente quello che mi verrebbe da dire è ‘Basta, ho già dato!'”. Lo sfogo di Georgette è amaro: “Tra dispiaceri, dolori, malattie, povertà, credo di aver provato un po’ di tutto. Cerco di sdrammatizzare sempre però la realtà dei fatti è che me la sto facendo sotto. Sono molto in ansia, sono preoccupatissima”.

Cosa è successo e come sta

L’influencer, che ha sempre parlato della sua malattia – ma anche della sterilità e del percorso di fecondazione assistita per diventare mamma – ha sempre voluto dare a chi la segue un messaggio di ottimismo e di rinascita.

Capita però di sentirsi mancare il terreno sotto i piedi all’ennesima sfida che la vita ci mette di fronte al nostro cammino. Anche in questa occasione Georgette ha cercato di affrontare un nuovo ostacolo, una potenziale nuova malattia da dover combattere, sempre col sorriso sulle labbra.

Ovviamente non è mancato il supporto dei suoi affezionati fan, una grande famiglia che da anni la sostiene anche nei momenti difficili. Per questo la Polizzi ha voluto rendere partecipi i suoi follower dell’esito del controllo che tanto la angosciava. “Sono uscita adesso dalla visita, nello specifico una ecografia mammaria, perché sembrava ci fosse una massa sospetta, che per fortuna non c’è. Ho atteso due settimane, sono state durissime perché ho pensato al peggio. Fortunatamente sembra essere tutto a posto, ma dovrò ancora fare la mammografia per scongiurare qualsiasi cosa”.

L’influencer non ha nascosto la sua commozione alla bella notizia, quella di aver scampato l’ennesima prova da superare. Del resto la vita con lei non è stata clemente: da tempo infatti deve fare i conti con i sintomi della sclerosi, malattia che ha fortemente condizionato la sua esistenza.

Ma da un anno a questa parte Georgette ha un motivo in più per lottare: la scorsa primavera è infatti venuta al mondo Sole, il suo miracolo, la luce che rischiara ogni sua giornata, anche la più buia.