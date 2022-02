Georgette Polizzi incinta, l’incidente e la paura: il messaggio su Instagram

Dopo qualche giorno di assenza dai social, dove in genere è molto attiva, Georgette Polizzi è tornata per raccontare ciò che le è accaduto. I fan che la seguono sempre con tanto affetto e partecipazione avevano intuito che ci fosse qualcosa che non andava e il messaggio della stilista su Instagram ha confermato tale ipotesi. Georgette ha avuto un piccolo incidente e ha dovuto affrontare momenti di paura per se stessa, ma soprattutto per la bambina che porta in grembo.

Georgette Polizzi, il ricovero immediato e la paura

La stilista ed ex protagonista di Temptation Island ha rotto il silenzio su Instagram per raccontare ciò che le è accaduto nelle scorse ore. In un lungo messaggio Georgette Polizzi, incinta di una bambina, lo scorso martedì è caduta e tutto sembrava procedere per il meglio. Almeno fino al giorno successivo, quando ha notato che qualcosa non andava:

Ora che ho la certezza che le cose sono tutte ok posso dirvi il motivo della mia sparizione. Siete veramente tanti a esservi preoccupati e siccome siete la mia tribù di zii di pollini di cuore sono qui a tranquillizzarvi. Martedì sono scivolata e caduta in malo modo, dopo aver chiamato la ginecologa mi sono automonitorata e nessun sintomo ha creato allarmismo. Ma mercoledì sera prima di entrare nella mia solita vasca ho avuto perdite ematiche e quindi la corsa in pronto soccorso. Il ricovero immediato e la paura. Ora però sono qui a dirvi che va tutto bene, la vostra nipotina sta bene e io pure. Aspetto solo di tornare a casa. Grazie a tutti per i messaggi.

Il peggio è passato per la bella Georgette, che aveva fatto preoccupare i tanti follower che da tempo la seguono nel suo percorso di vita, costellato di momenti belli ma anche di grandi difficoltà. Adesso, però, sta bene e ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute e su quelle della bambina che porta in grembo, ringraziando tutti per l’affetto e per il sostegno che ha ricevuto.

Georgette finalmente è tornata a casa, sta bene ed è pronta per godersi i restanti mesi di gravidanza al fianco del suo amato Davide. “Dopo la paura il nostro momento coccole”, con un piccolo sole carico di gioia e di speranza.

Georgette, la sclerosi multipla e il miracolo della vita

Momenti di vera paura per la bella Georgette e per il marito Davide Tresse, che aspettano la loro prima figlia come un vero miracolo. Nel 2018 alla stilista è stata diagnosticata la sclerosi multipla, malattia subdola e crudele che colpisce il sistema nervoso, e dal quel momento la sua vita è completamente cambiata.

Tutto è sembrato precipitare in un baratro senza fine, per una giovane donna come lei che da sempre aveva il sogno di costruire una bella famiglia con l’uomo che ama alla follia. A volte sembra che il destino si accanisca in modi inspiegabili, come si suol dire che “piova sul bagnato”. Georgette a 20 anni aveva subito un intervento di rimozione delle tube ed era consapevole di non poter avere figli in modo naturale. Ma dopo la diagnosi di sclerosi anche la fecondazione assistita sembrava un’ipotesi irrealizzabile.

Georgette non si è arresa ed è andata dritta per la sua strada, affidandosi alle cure di bravi medici. Il percorso di fecondazione assistita non è stato semplice ma lei lo sapeva: perché negarsi la possibilità di diventare mamma? Davide le è sempre rimasto accanto, nonostante gli ostacoli. Tutto per amore.

E riecheggiano ancora nei nostri cuori le parole cariche di emozione con cui Georgette ha annunciato la splendida notizia della gravidanza: “Quanto ho immaginato questo momento. Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno. Questo giorno è arrivato e io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno. Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il momo diventeremo genitori”.