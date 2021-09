Georgette Polizzi incinta: “La sclerosi multipla non impedisce di essere madre”

editato in: da

Georgette Polizzi è in dolce attesa, ed è grandissima la sua gioia nel parlare del piccolo miracolo che sta crescendo nel suo grembo. L’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di raccontarsi senza filtri sui social, per essere da esempio alle tante coppie che stanno affrontando – o che in futuro affronteranno – il suo stesso percorso di fecondazione assistita.

Dopo aver confermato la sua gravidanza, la Polizzi si è sfogata tra le sue storie di Instagram, un po’ dispiaciuta per aver dovuto annunciare così presto di essere incinta. La notizia era però ormai finita su tutte le pagine dei giornali di cronaca rosa, quindi non aveva più molto senso cercare di tenere nascosta la verità. Soprattutto perché Georgette ha sempre avuto un bellissimo rapporto con i suoi fan, e non voleva deluderne le aspettative. E così, dopo aver condiviso un post emozionante con il quale dava il lieto annuncio, ha deciso di condividere tutte le sue emozioni.

“È stato un percorso lungo, ma può dare risultati” – ha spiegato Georgette Polizzi, facendo riferimento alla PMA (procreazione medicalmente assistita) – “Avremo un sacco di mesi per parlarne. Datemi il tempo di metabolizzare un attimo”. L’ex concorrente di Temptation Island è ormai incinta da un po’ – ha anche ammesso di sapere già il sesso del nascituro, ma per il momento è top secret. Ma è ancora un turbinio di emozioni bellissime, quello che prova ogni giorno. Per questo vuole prendersi del tempo, prima di tuffarsi a ruota libera tra le tantissime domande dei suoi fan.

Se c’è tempo per approfondire i dettagli della sua storia, tuttavia Georgette ha voluto fare subito un appunto, soprattutto leggendo titoli di giornale che hanno riportato delle inesattezze: “Una cosa voglio precisarla. La sclerosi multipla non causa impotenza, non impedisce di essere madre. Ciò che impedisce ad una coppia di avere un figlio è l’infertilità. In questo caso sono io, che da giovane ho subito un intervento. A 20 anni mi hanno rimosso le tube e quindi non avevo la possibilità di avere un figlio naturalmente”.

Georgette e suo marito, Davide Tresse, non si sono abbattuti davanti alle difficoltà. Non hanno ceduto all’infertilità, né alla terribile diagnosi di sclerosi multipla che la Polizzi ha avuto qualche anno fa, e che avrebbe potuto rendere il percorso di fecondazione assistita molto più arduo. “Ci siamo fatti aiutare dalla scienza” – ha ammesso la giovane – “e il risultato è questo. Sono troppo felice, nei prossimi giorni vi racconterò tutto. Non smettete mai di crederci, io non ho smesso mai un secondo di crederci. Io lo volevo, e oggi è realtà”.