Georgette Polizzi, dopo la nascita della figlia torna a combattere contro la malattia

Georgette Polizzi è tornata a combattere contro la malattia, la sclerosi multipla, che le è stata diagnosticata nel 2018. Diventata mamma di Sole da poco, la Polizzi si è sottoposta alla terapia in ospedale: in un post su Instagram, ha messo al corrente i follower del suo stato di salute. Una vera forza della natura: nonostante le difficoltà della vita, non si è mai arresa e ha sempre mostrato grandi sorrisi. Un’ispirazione per tutti.

Georgette Polizzi, la lotta contro la sclerosi multipla

Il 4 aprile, la Polizzi ha condiviso un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. “Vado a letto con un velo di tristezza. In questi nove mesi sono stata troppo bene”. Ha scritto che la malattia le aveva concesso una tregua momentanea, tanto che in alcuni momenti si era persino dimenticata di lei, ma che ora è tornata. Il giorno successivo, il 5 aprile, si è recata in ospedale: “Sedermi su quella sedia per ore e ore mi ricorderà che lei invece è dentro di me”.

Dopo la seduta in ospedale, ha voluto informare i suoi fan sull’andamento della terapia. “E anche questa volta abbiamo vinto, la prima parte è andata”. Con forza e coraggio, ha riportato di aver avuto qualche leggero effetto collaterale, un problema risolto grazie all’uso dell’antistaminico. Infine, il suo ringraziamento è stato per il reparto sclerosi multipla dell’Ospedale San Bortolo.

Da anni, Georgette Polizzi combatte contro la sclerosi multipla. La diagnosi è arrivata all’improvviso, e per la stilista è stato devastante ritrovarsi in questa situazione. Al suo fianco, tuttavia, sempre e per sempre, c’è Davide Tresse. Marito, compagno, amore della vita: i due non si sono mai lasciati e sono rimasti l’uno al fianco dell’altra, nei momenti difficili e nelle gioie della vita, come il matrimonio e la nascita di Sole, tanto cercata e voluta.

La gravidanza e il parto: la nascita di Sole

Georgette e Davide hanno dato il benvenuto alla figlia Sole il 21 marzo 2022: un vero e proprio miracolo di primavera. Una gioia meravigliosa, un momento che non potranno mai dimenticare, sebbene il parto non sia stato facile. La Polizzi, infatti, ha ammesso che la nascita di Sole è stata piuttosto dura, a causa della sclerosi multipla. “Mi sono scordata che ero lì per partorire, ho iniziato a rivivere tutto”.

La sua mente l’ha riportata indietro nel tempo, alla battaglia contro la sclerosi. “Non ho ricordi di Sole che è venuta al mondo: è stato terrificante”. Sebbene le memorie di quel giorno siano inevitabilmente legate alla malattia, Georgette è finalmente felice di aver realizzato il suo sogno più grande, per cui ha stretto i denti e in cui non ha mai smesso di credere.

La coppia ha scelto di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per riuscire ad avere quel figlio tanto sognato. “La cosa più bella è che Sole sia al mondo: è la nostra gioia”. In qualche modo, ora è anche dalla sua bimba che trae la forza di combattere. E, proprio mentre si sottoponeva alla terapia in ospedale, Georgette ha ricevuto delle foto di Sole da casa. Dove è corsa subito dopo, per riabbracciarla.