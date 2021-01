Gabriel Garko in ospedale, su Instagram rassicura i fan

editato in: da

Gabriel Garko è sempre stato un uomo molto riservato, ma in questi ultimi mesi ha condiviso spesso ciò che accade nella sua vita con i fan. Nelle scorse ore, ha però pubblicato su Instagram un video che ha suscitato apprensione, nel quale lo abbiamo visto in ospedale: inevitabile chiedersi cosa sia successo all’attore.

Ancor prima che i follower potessero sommergerlo di domande sulle sue condizioni di salute, Gabriel Garko ha voluto mandare un messaggio per rassicurare tutti. Tra le sue storie di Instagram, l’attore ha infatti condiviso un brevissimo filmato che lo riprende in ospedale, mentre si sottopone a una flebo. “Va tutto bene” – sono le sue uniche parole, volte proprio a evitare allarmismi tra i fan. Nessun’altra spiegazione, quindi il mistero rimane.

Qualche mese fa Garko aveva contratto il Covid, sebbene non ne avesse fatto parola pubblicamente – almeno fin quando, a dicembre, non è stata Barbara D’Urso a chiederglielo esplicitamente in diretta tv. In molti si chiedono se ora l’attore non stia facendo qualche cura per risolvere degli eventuali strascichi della malattia. Per sciogliere i dubbi, non possiamo far altro che aspettare: sicuramente sarà lui stesso a raccontare ai suoi fan cosa gli è successo.

In effetti, di recente Gabriel Garko è tornato a parlare di sé, sia in tv che sui social. Ha rotto un muro di silenzio che da troppo tempo lo circondava, e il primo passo lo ha fatto nella Casa del GF Vip, solo qualche mese fa: in quell’occasione, entrato come ospite per parlare con la sua ex fiamma Adua Del Vesco, aveva finalmente confessato la sua omosessualità, liberandosi di un enorme peso.

Oggi è felice accanto al suo compagno Gaetano Salvi, un ragazzo ben lontano dal mondo dello spettacolo. Lo scorso ottobre, ospite a Live – Non è la D’Urso, l’attore aveva parlato del suo nuovo amore: “Avrei evitato che uscisse subito tutto, ci hanno beccato i paparazzi mentre passeggiavamo a Milano. Lui l’ha presa bene, non gli interessa molto la notorietà. È abbastanza indifferente e tranquillo, e spero non cambi”.

La loro relazione sembra andare a gonfie vele, e qualche settimana fa Garko aveva annunciato una bella notizia ai suoi fan: presto la famiglia si sarebbe allargata, con l’arrivo di una splendida cagnolina. Non dovrebbe mancare ormai molto al suo ingresso in casa, e siamo sicuri ci sia grande emozione.