Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina svela perché è finita: “Era tutto basato sui like”

Francesco Sarcina torna a parlare della fine dell’amore con Clizia Incorvaia e svela perché la relazione è terminata. Il cantante e l’influencer si erano sposati nel 2015 e sembravano molto innamorati, uniti anche dalla figlia Nina. Poi l’addio, le accuse di tradimento da parte di lui (con l’amico Riccardo Scamarcio) e le confessioni di lei riguardo un legame che si stava spegnendo. Oggi la star di Instagram è legata a Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip, mentre il leader delle Vibrazioni risulta ancora single.

“Ormai gli scheletri non sono più nell’armadio, ma negli smartphone – ha detto l’artista, ospite de I Lunatici, su Rai Radio 2 -. Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza […] Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le p***e”.

“Sono un’arma a doppio taglio – ha aggiunto Sarcina parlando di Instagram -. Si è creato tutto questo trip dell’avere seguaci. Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei. Però alla gente sui social frega relativamente. Quindi ci dobbiamo adattare, ogni tanto mi piace far vedere i cavoli miei. A volte sì, a volte no”.

Oltre a Nina, nata dall’amore per Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina è anche papà di Tobia, frutto di una precedente relazione. In questi mesi il cantante è rimasto lontano dalla figlia più piccola che ha trascorso la quarantena in Sicilia con la mamma, reduce dal successo del GF Vip. “Mio figlio più grande sono riuscito a rivederlo – ha rivelato -, la piccola l’ho rivista solo da pochi giorni, non l’ho vista per tre mesi e mezzo, è angosciante non poter vedere la tua piccolina per così tanto tempo. Era in Sicilia con la madre, comunque circondata da amore. Io vivo una situazione da separato come molti italiani, ma sono recidivo nei miei errori, ho dei figli meravigliosi e cerco sempre di fare il papà alla grande, anche facendo stare insieme i miei figli quando li ho. Anche Tobia ha avuto difficoltà nel non poter vedere la sorella”.