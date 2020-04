A casa di Clizia Incorvaia, una villa immersa nella campagna siciliana

editato in: da

Vera e propria rivelazione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia sta trascorrendo queste settimane nella sua casa in Sicilia, una villa immersa nella campagna della Trinacria. La bella influencer, che nella casa più spiata d’Italia ha iniziato un’appassionata storia d’amore con Paolo Ciavarro, abita in un luogo dove l’atmosfera mediterranea splende in tutto il suo fascino.

Tufo, legno, pergolati, tavoli vintage, maioliche e persiane blu acceso dominano la facciata della dimora dell’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Il nido della blogger – che nel 2016 ha partecipato a Pechino Express con l’ex marito Francesco Sarcina – è un vero e proprio paradiso.

La sua villa, come sopra ricordato, è immersa nella campagna sicula più tipica, tra colline bruciate dal sole e campi incolti. La casa è il regno incontrastato di Quattro Calzini e Nera, i simpatici gattoni della madre della piccola NIna Sarcina.

Il giardino della casa di Clizia Incorvaia è direttamente affacciato sullo stupendo mare di Agrigento ed è un tripudio di fiori, palme, piante grasse e piante aromatiche. Non c’è che dire: siamo davanti a un vero trionfo di quei colori e profumi che rendono il Sud Italia una terra che conquista al primo impatto chiunque la visiti!

Il bianco fa da padrone sia per la facciata, sia per quel che concerne gli interni, valorizzati dalla presenza di travi a vista in legno. Per quanto riguarda il soggiorno e la zona di pranzo della casa di Clizia, si può apprezzare un meraviglioso mix di modernità e linee passate, l’ideale per un nido da sogno fuori dal tempo e perfetto per rilassarsi con i propri affetti più cari accanto.

La dimora dell’ex inquilina della casa di Cinecittà, che in questo momento è lontana non solo dal fidanzato ma anche dall’amatissima sorella Micol, è davvero da 10 e lode! Clizia, dal canto suo, la sta vivendo in tutta la sua bellezza. L’influencer si dedica infatti alla cucina – regalando ai follower la ricetta della pizza – e non dimentica il workout. Non mancano ovviamente i messaggi d’amore con Paolo Ciavarro – attualmente con la madre Eleonora Giorgi – e i momenti passati in compagnia della figlia Nina.