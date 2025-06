Belen Rodriguez, il retroscena su Stefano De Martino. E Cecilia è sempre più lontana

Non c’è dubbio, le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez su Stefano De Martino hanno sollevato un vero polverone. E non (solo) per le stoccate lanciate all’ex, ma perché le parole pronunciate dalla showgirl argentina nasconderebbero un messaggio nascosto.

Ne è convinto Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha raccontato che le frecciate dell’argentina celerebbero sentimenti di amore e odio verso De Martino. Nel frattempo potrebbe non essersi placata la lite con la sorella Cecilia, come suggeriscono gli ultimi indizi social della showgirl.

Belen Rodriguez, il messaggio nascosto dietro le stoccate a Stefano De Martino

Quelle di Belen Rodriguez non sarebbero semplici frecciate a Stefano De Martino, ma nasconderebbero altro. “Il ragazzo è bravo, furbo, è capace”, ha dichiarato la showgirl in un’intervista fiume al settimanale Chi. “Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.

Le parole della bella argentina sono state immediatamente lette da molti come quelle di una donna ferita, che non nasconde il rimpianto di un amore che è stato e che non è più. Ma secondo Gabriele Parpiglia ci sarebbe dell’altro dietro le sue frecciate.

“Belen sarebbe presa in una spirale di amore e odio verso l’ex marito, dove il sentimento non è più solo romantico, ma diventa professionalmente feroce”. A farla stare male non sarebbe quindi non solo l’amore finito, ma “una forma di invidia per il tipo di successo che lui è riuscito a costruire. Un successo che, per una beffa del destino, rappresenta esattamente quel salto di qualità, quella credibilità che lei ha sempre cercato senza mai riuscire a ottenerla completamente”.

“Il vero tarlo di Belén”, scrive Parpiglia nella sua newsletter, “sarebbe vedere Stefano accolto nel salotto buono della ‘Milano che conta’. Quel mondo intellettuale e alla moda che a lei è sempre rimasto un po’ estraneo”.

Belen e Cecilia sempre più lontane, l’ennesimo indizio dei litigi in famiglia

Mentre hanno fatto parecchio discutere le stoccate all’ex De Martino, in tanti hanno notato che la lite con la sorella Cecilia Rodriguez è lontana dal risolversi. La showgirl ha pubblicato sui social l’ultimo shooting per Hinnominate, il brand che porta avanti insieme ai fratelli. Negli scatti appare lei con Jeremias, ma di Cecilia neanche l’ombra.

Il dubbio sorge spontaneo: è davvero tutto ok come ha fatto sapere sulle pagine di Chi? Proprio qualche giorno fa al settimanale la conduttrice aveva spiegato che non c’è nessun problema tra lei e Cecilia. “Nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social”, ha raccontato Belen, che ha aggiunto: “Uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

Certo è che mentre in passato le due si mostravano spessissimo insieme, adesso le apparizioni sui social si sono azzerate. E il silenzio di Cecilia sulla vicenda non fa che alimentare i sospetti di una crisi profonda: forse le cose non vanno così bene come vuol fare credere Belen. Anche in questo caso potrebbe aver ragione Parpiglia, che ha più volte parlato di una “rottura definitiva” tra le due, ormai in guerra. “Anche la famiglia ha rinunciato a creare tentativi di pace, scegliendo invece l’amore incondizionato per le figlie, senza aggiungere parole o pesi che potrebbero a ulteriori discussioni”.