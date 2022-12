Primo Natale a Posillipo per Belen: amore e relax nella villa super lusso di De Martino

Un Natale all’insegna dell’amore, del relax e sì, anche del lusso. Belen Rodriguez ha trascorso il weekend di Natale in famiglia, con il suo grande amore Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì, dai quali non si separa praticamente mai (salvo impegni lavorativi). Per l’occasione la conduttrice argentina si è rifugiata nella splendida villa che l’ex ballerino di Amici ha affittato a Posillipo, con una vista mozzafiato sul mare talmente bella da fare invidia.

Il Natale rigenerante di Belen dopo i problemi di salute

Questo weekend natalizio è arrivato proprio al momento giusto per Belen Rodriguez, che negli ultimi giorni era stata poco bene a causa dell’influenza australiana, la stessa che sta mettendo in ginocchio moltissime persone in tutta Italia. La sua è stata una convalescenza piuttosto dura, al punto tale da costringerla ad allontanarsi dai suoi cari social per qualche giorno, destando non poca preoccupazione tra amici e fan.

Aveva raccontato di non riuscire ad alzarsi dal letto e che anche la piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, attualmente impegnato al GF Vip 7, era stata contagiata. Ma il peggio sembra passato e per fortuna la conduttrice argentina non solo ha potuto concludere le puntate di quest’anno de Le Iene, ma ha anche festeggiato la vittoria dell’Argentina ai Mondiali e si è concessa, infine, una pausa rigenerante con i suoi più grandi amori: i figli e, naturalmente, il marito Stefano De Martino.

Belen, primo Natale a Posillipo con Stefano De Martino

Il Natale è un’occasione per trascorrere del tempo di qualità con le persone che amiamo e Belen sembra essere proprio di questo avviso. Sia la conduttrice che il marito Stefano De Martino hanno condiviso su Instagram foto e video che immortalano quegli indimenticabili momenti di ordinaria felicità che sanno di famiglia, nel senso più profondo del termine, immersi tra l’azzurro delle acque del Golfo di Napoli e il verde di un giardino da sogno. La villa scelta da De Martino è praticamente perfetta.

Quando tra i due è tornata ad ardere la fiamma dell’amore, si è scatenato un entusiasmo incredibile. Ma del resto c’era da aspettarselo. Belen e Stefano De Martino ci hanno fatto sognare agli inizi della loro storia con le tenerezze da fidanzati, poi il matrimonio da favola e infine anche la nascita del loro adorato figlio Santiago, che cresce a vista d’occhio e somiglia sempre di più al suo papà. Non era stato facile ai tempi digerire la loro separazione, eppure con uno splendido colpo di scena e a distanza di tanto tempo i due sono tornati insieme, uniti più che mai. E sembra che non abbiano alcuna intenzione di lasciarsi.

La villa super lusso di De Martino a Posillipo

È da qualche mese che Stefano De Martino ha affittato la villa di Posillipo che ha fatto da sfondo al primo Natale dopo il ritorno di fiamma con la moglie Belen. La struttura è incastonata in un’insenatura a picco sul mare, dalla quale si possono ammirare le onde, talmente vicine da sentirne l’odore. Un luogo magico, perfetto per suggellare l’amore con la conduttrice argentina.

Ma non solo. Perché lo stesso De Martino ha affermato di aver scelto la location in vista dei suoi impegni lavorativi, come luogo intimo e privato per mettersi all’opera con autori, creativi, musicisti. E in effetti non potrebbe esserci nulla di più appropriato di uno spazio tanto riservato quanto spazioso, dal quale ammirare il Golfo di Napoli e al contempo essere immersi in un verde parco lussureggiante.

Se poi condiamo tutto questo con l’amore (quello vero), tutto diventa ancor più magico.