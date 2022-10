Stefano De Martino a ruota libera: “Parlare di Luna Marì ci mette ansia da prestazione”

Fonte: Ansa Stefano De Martino

Stefano De Martino sta vivendo un periodo magico e si gode i frutti del suo impegno: la sua carriera gli sta regalando tantissime soddisfazioni, con il successo di Stasera tutto è possibile e il ritorno di Bar Stella, ma non solo. Anche la vita privata infatti non potrebbe procedere meglio: con Belen Rodriguez sta vivendo una seconda luna di miele, e i due non vogliono più nascondersi, godendo ogni momento di questo sentimento ritrovato. De Martino ne ha parlato in una lunga intervista a Fanpage, dove si è raccontato a 360 gradi.

Stefano De Martino, il rapporto con il gossip

La loro vita sentimentale è stata fin dall’inizio sotto gli occhi di tutti, e le loro vicende amorose, gli alti e i bassi, le separazioni e i ritorni di fiamma hanno riempito le pagine di cronaca rosa. Stefano De Martino non ha mai ceduto al richiamo del gossip e ha avuto modo di parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez in una lunga intervista a Fanpage.

Il conduttore si è raccontato a 360 gradi, non avendo paura di sfidare i pregiudizi sul suo conto, tra pettegolezzi e le voci sulla sua vita sentimentale. “Per chi guarda la tv sono il ballerino lanciato da Maria De Filippi, per chi sfoglia i giornali di gossip sono il marito di Belen Rodriguez, per qualcun altro sono il presentatore di Stasera Tutto è Possibile“: ha voluto presentarsi così, consapevole che alla fine dei conti ciò che è importante è dimostrare ciò di cui si è capaci.

De Martino non ha mai nascosto di avere tratto alcuni benefici dalla macchina del gossip, sapendo però che al di là del mero chiacchiericcio avrebbe dovuto dimostrare il suo talento. “Come sarebbe andata senza la cronaca rosa, senza il mio incontro con Maria De Filippi, senza essere un ballerino? Questo non lo so. Penso solo che dal momento in cui un’occasione ti viene data, la sola cosa che puoi fare è sfruttarla. Il gossip, come qualsiasi raccomandazione, è una luce che si accende. Se c’è qualcosa sotto quella luce, allora la gente lo nota e ti dà altre possibilità”.

Stefano De Martino, l’amore ritrovato con Belen

Ovviamente il conduttore non poteva non parlare dell’amore ritrovato con la sua Belen. La stessa showgirl si era confessata sull’argomento in una recente intervista a Verissimo, dove aveva lasciato intendere che alcuni dei loro problemi del passato fossero legati in qualche maniera anche alla mancata parità economica.

“Credo che in una relazione, in generale, ci sia esigenza di prendersi cura dell’altro/a e bisogna avere strumenti per farlo. Il lavoro, il successo, non sono necessariamente gli strumenti giusti, ma sono certamente utili”, ha sottolineato l’ex ballerino. E ha confermato le parole della moglie: “L’uomo, fino a pochi anni fa, era quello che portava i soldi a casa e noi, figli di quella generazione, un po’ per inerzia andiamo su quel modulo che sta fortunatamente cambiando. Di certo posso dire che non è facile non poter essere indipendenti e non poter provvedere all’altra persona e contribuire alla vita familiare. Un equilibrio può solo fare bene alla coppia”.

E se da un lato oggi la relazione con la Rodriguez ha nuovi equilibri e certamente nuove consapevolezze, dall’altro Stefano ha dovuto accettare nella sua vita Luna Marì, il frutto dell’amore della moglie con l’ex Antonino Spinalbese. Parlarne non è mai facile, e lui lo sa bene: “Sono molto inibito, io mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione“.