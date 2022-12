Arisa, la confessione sui capelli e sul cambiamento: sempre più libera e originale

Se c’è un’artista che non ha paura di cambiare e di modificare il proprio aspetto quella è Arisa. La sua evoluzione negli anni è evidente, non solo nell’aspetto fisico ma anche nei capelli. Cortissimi, oppure lunghi, biondi o scuri, sono stati l’espressione più evidente della sua voglia di cambiamento. E il risultato è che è sempre più libera e originale. Nessuna come lei.

Arisa, il rapporto con i suoi capelli e il cambiamento

Si dice che quando una donna ha voglia di cambiare lo faccia partendo dai capelli. Forse è vero perché quella è la parte del nostro corpo in cui si può giocare e osare di più. E se c’è una persona che in questi anni ha fatto dei suoi capelli una delle forme più evidenti della sua evoluzione come donna e come artista, quella è Arisa.

Se si pensa a lei, la memoria non può che partire da quel caschetto nero con frangia che aveva sfoggiato la sua prima volta a Sanremo, ma poi come dimenticare i rasati, i capelli lunghissimi, i colori sempre diversi?

Arisa abbraccia il cambiamento senza paura, ma lasciandosi andare ed esprimendo se stessa anche attraverso i tagli e i colori più originali.

Al momento sfoggia un pixie cut biondissimo, ma chissà se domani sarà ancora così. A parlarne è stata lei stessa in una storia sul suo profilo Instagram mentre scherzava sul fatto di essere sempre in treno, ironizzando e scrivendo che la sua relazione più stabile è proprio questa. Ma poi ha aggiunto: “E anche coi miei capelli, ci lasciamo, li cambio, taglio, resisto e loro stanno sempre lì… chissà per quanto ancora (?)”.

E in effetti è proprio così perché negli ultimi anni Arisa non ha mai smesso di cambiare, di modificarne l’aspetto. A questo punto la cantante ha aggiunto: “Mi chiedo se sia arrivata l’ora di cambiare colore”.

Sicuramente le trasformazioni non fanno paura ad Arisa, che dimostra di essere sempre più libera e originale, di avere un rapporto aperto con il proprio aspetto e di saperci giocare con stili nuovi.

Arisa, tutti i suoi cambiamenti

L’immagine di Arisa la prima volta a Sanremo è ben lontana da quella dell’artista oggi. Negli anni, lei più di altri, non ha avuto alcun timore nell’esporsi, mostrarsi, nel cambiare pelle.

Lo ha fatto diverse volte coinvolgendo quasi sempre i capelli. E facendolo in maniera più che evidente, sperimentando, colorando, tagliando. L’abbiamo vista con la chioma rosa, lunga e bionda oppure con i capelli rasati. Proprio in merito ai cambiamenti del suo look a Verissimo aveva raccontato “Quando finisce qualcosa taglio i capelli – aveva affermato l’artista –. Anche in amore, quando sento che una relazione è finita mi raso a zero”.

Arisa non ha paura di giocare con il suo look, negli ultimi mesi l’abbiamo vista seducente e provocante su Instagram, mostrarsi con la sua sensualità prorompente. Ma dietro tutto questo c’è sempre lei: la sua arte, la sua sensibilità, la sua musica.

In una recente intervista, sempre rilasciata a Verissimo, aveva spiegato: “Pensavo che il mio aspetto non fosse compreso e così l’ho cambiato, a volte, anche per far arrivare meglio la mia musica al pubblico. Volevo vedere allo specchio qualcosa che mi piacesse davvero. Ci capita spesso di stancarci di noi stessi. Se però muto, lo faccio soltanto fuori. Dentro resto io. Oggi mi piaccio e ringrazio per tutto ciò che ho ricevuto”.

Che siano corti o lunghi, scuri oppure biondissimi, Arisa gioca con il suo aspetto restando fedele a se stessa.

