Anna Tatangelo torna a Napoli e si scatena lontano da Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è tornata a Napoli e su Instagram ha raccontato la giornata nella sua città: sembra che la cantante sia impegnata in un nuovo progetto e che si stia scatenando lontano da Gigi D’Alessio.

Tramite alcune stories, la Tatangelo circondata dal suo staff ha condiviso con i suoi followers le immagini di un misterioso set, quello per il video del suo nuovo singolo, che i fan aspettano con ansia.

“Ragazzi a Napoli mi coccolano: la granita sul set, perfetti!”, ha detto palesemente divertita Anna in compagnia di alcuni amici, inquadrando sullo sfondo uno dei classici carretti e mostrando un look insolito, con una camicia bianca e una cravatta grigia, impreziosito da una collana dorata. Nelle stories successive è apparsa con un abito fucsia molto sensuale, con i capelli sciolti con onde morbide, presentandosi in splendida forma.

La cantante, che è tornata su Instagram solo qualche settimana fa, ha cambiato totalmente look, mostrando una chioma biondo platino e un’energia che aveva perso negli ultimi tempi. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, Lady Tata ha messo in atto un vero e proprio cambio di vita e di immagine: tra balli, scatti provocanti e nuovi progetti professionali, sembra che stia ritrovando la felicità e la spensieratezza. La Tatangelo infatti, dopo la rottura con il cantante, sembra rinata.

La coppia, tra alti e bassi, è stata legata dal 2005, nel 2010 è nato il figlio Andrea, poi una prima pausa nel 2017 per tornare insieme nel 2018. Adesso la storia tra Anna e Gigi sembrerebbe essere definitivamente finita, e il cambio radicale di look della cantante pare dimostrare la volontà di voltare pagina.

Da mesi la Tatangelo ha lasciato Amorilandia, la grande villa alle porte di Roma i cui viveva con Gigi D’Alessio, e abita insieme al loro piccolo ai Parioli. Il cantante invece ha scelto di concentrarsi sulla musica e non ha più voluto parlare dell’addio con Anna, anche se sembrerebbe esserci un nuovo amore nella sua vita.

Dopo l’addio, Gigi e Anna si sono chiusi nel silenzio: quale sia il motivo della rottura non è dato sapere, anche se si parla di litigi a causa della volontà della Tatangelo di sposarsi e dal rifiuto di Gigi di annullare il matrimonio con Carmela Barbato, la prima moglie e madre dei figli Claudio, Ilaria e Luca.