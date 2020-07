Anna Tatangelo si diverte con la Gregoraci: serata tra single, ma in dolce compagnia

editato in: da

Anna Tatangelo si sta godendo la sua vita da single e su Instagram condivide con i suoi follower momenti di relax e spensieratezza: nelle sue stories infatti è apparsa in compagnia di Elisabetta Gregoraci.

La cantante di Sora e la showgirl hanno pubblicato sui social alcuni momenti della loro serata insieme: le due donne, entrambe single, hanno trascorso qualche ora in un locale, scherzando e divertendosi.

“La bionda e la mora”, così si sono definite, non erano da sole, ma in dolce compagnia: ad accompagnarle infatti c’erano i loro figli, Andrea, nato dall’amore con Gigi D’Alessio, e Nathan Falco, frutto del matrimonio con Briatore.

Anna si è divertita prendendo in giro il suo piccolo, un po’ imbarazzato alla vista delle ballerine nel locale; mentre Elisabetta si divertiva a pubblicare storie con filtri divertenti insieme al figlio.

Sia per la Tatangelo che per la Gregoraci è un momento di rinascita. Anna nelle ultime settimane è apparsa in splendida forma, sfoggiando un nuovo look biondo platino, sintomo di un grande cambiamento.

La fine della storia con Gigi D’Alessio ha segnato per la cantante un punto di svolta: nelle ultime settimane infatti, la Tatangelo ha anche rilasciato un nuovo singolo, recuperando un’energia che sembrava aver perso negli ultimi tempi. Dopo la lunga love story con l’artista napoletano e un periodo doloroso, adesso Anna sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità, mettendo definitivamente una pietra sopra a questa relazione.

Per la Tatangelo però Gigi rimarrà sempre un pilastro importante della sua vita: del resto è anche il padre di suo figlio, e come ha spesso dichiarato in diverse interviste, con lui continua a esserci affetto e un legame profondo a tenerli uniti, proprio per il bene di Andrea.

Anche per Elisabetta Gregoraci è un momento d’oro: reduce dal successo della prima serata di Battiti Live, si è mostrata in bikini e senza trucco, sfoggiando un fisico invidiabile. Dopo essersi separata da Flavio Briatore, ha avuto una relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi: la storia è finita lo scorso anno, in maniera turbolenta. Nonostante la delusione amorosa oggi si gode a pieno la sua vita da single, concentrandosi sul lavoro e sul figlio Nathan Falco.