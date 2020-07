Anna Tatangelo racconta l’addio a Gigi D’Alessio: lui reagisce su Instagram

editato in: da

Anna Tatangelo racconta l’addio a Gigi D’Alessio e il cantante, ancora una volta, sceglie la via del silenzio su Instagram. L’amore fra i due cantanti è arrivato al capolinea dopo il ritorno di fiamma e le indiscrezioni riguardo le nozze. L’annuncio, arrivato mesi fa, era stato accompagnato dalla richiesta di rispetto e silenzio. In questi giorni però Anna ha scelto di svelare cosa è accaduto nella sua vita sentimentale, rivelando di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex compagno.

“Ora sono serena – ha raccontato al Corriere della Sera -, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura […] Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

Parole importanti che però non sono state commentate da Gigi. D’Alessio infatti non ha risposto su Instagram ai commenti dei fan che gli chiedevano di Anna e sembra deciso più che mai a difendere la propria privacy. Ora per lui c’è solo la musica e, secondo alcuni gossip, anche un nuovo amore. La carriera dell’artista d’altronde procede a gonfie vele, fra tv e musica. Il suo show con Vanessa Incontrada, Vent’anni che siamo italiani, è stato un grande successo, mentre presto il cantante presenterà un nuovo progetto con Clementino.

Nessun accenno invece all’addio alla Tatangelo, avvenuto dopo un travolgente ritorno di fiamma che sembrava destinato a condurre i due all’altare. La coppia, nonostante la fine della relazione, è ancora legata dall’amore per Andrea, il figlio nato nel 2010. Gigi è padre di altre tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, frutto del matrimonio con Carmela Barbato, terminato dopo l’incontro con Anna. Secondo alcune indiscrezioni dietro l’addio fra gli artisti ci sarebbe proprio la scelta di D’Alessio di non annullare le nozze con la prima moglie per amore dei figli.