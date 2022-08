Vanessa Incontrada, la crisi con Rossano Laurini (e il paragone con la Blasi): “Scelgo il silenzio”

Fonte: Getty Images Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Attrice bravissima e personaggio televisivo a tutto tondo, Vanessa Incontrada non ha mai amato molto mettere in piazza le proprie questioni personali. E sulle numerosissime indiscrezioni riguardanti la presunta crisi con Rossano Laurini ha preferito mantenere il silenzio. Ma dalle (poche) parole che ha speso sulla sua vita sentimentale, si evince che in effetti questo è per lei un momento complicato.

Vanessa Incontrada, la crisi con Rossano

Negli ultimi mesi, si era parlato a lungo della possibilità che qualcosa si fosse rotto, tra Vanessa Incontrada e il suo compagno Rossano Laurini. Voci a cui l’attrice non ha mai voluto dare risposta, evitando l’argomento persino durante la sua intervista a Verissimo, salottino nel quale spesso vengono a galla moltissimi dettagli più intimi. Il silenzio è sempre stata la sua arma migliore, lasciando che le indiscrezioni si stemperassero da sole. Stavolta si è però sbottonata un po’ di più e, pur senza confermare la crisi con Rossano, ha fatto intendere che ci sia qualcosa che non va.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, che le ha dedicato anche una copertina strepitosa, la Incontrada ha rivelato di star vivendo un periodo di cambiamenti: “Sono in un momento riflessivo della mia vita. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Impossibile non leggere, nelle sue parole, un accenno alle difficoltà sentimentali che le voci avevano fatto sospettare già diversi mesi fa.

E il pensiero vola subito alle tante coppie dello showbiz che, non riuscendo a superare la prova del tempo, sono scoppiate di recente. Come l’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, o – ancora più fresca – la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In entrambi i casi, la rottura è ben presto diventata pubblica, per volontà delle parti in questione. Per la bella attrice, tuttavia, c’è un’altra strada da seguire: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.

Vanessa Incontrada, la sua risposta alle critiche

La sua sfera più intima è recentemente finita al centro dell’attenzione, ma Vanessa Incontrada non si è mai lasciata ostacolare dalle indiscrezioni. E non ha permesso che le critiche potessero toglierle il sorriso: qualche settimana fa, si è ritrovata protagonista di una copertina che ha suscitato grande clamore, e che ha inevitabilmente portato alla nascita di molte polemiche. Ma lei ha scelto ancora una volta il silenzio: “Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza“. Un’altra risposta, in realtà, è arrivata su Instagram.

Si tratta del suo sorriso smagliante e bellissimo, che continua a regalare ai fan pubblicando foto semplicemente incantevoli. Lo stesso sorriso che ha sfoggiato sul palco di Piazza del Plebiscito, ospite alla serata evento di Gigi D’Alessio. Ad accoglierla un travolgente coro di “Sei bellissima!” che le ha fatto sentire il calore del pubblico, un vero concentrato di affetto e stima del quale Vanessa è stata molto grata.