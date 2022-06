“Sei bellissima”: Vanessa Incontrada se ne frega delle critiche e travolge Napoli

Fonte: Getty Images Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

“Sei bellissima”. Così, con un coro di grande impatto, Napoli ha voluto dare il suo sostegno a Vanessa Incontrada, dopo le polemiche e le critiche che ci sono state per le sue foto in bikini. La conduttrice, che è stata ospite al concerto di Gigi D’Alessio per festeggiare trent’anni di carriera, ha ricevuto affetto, supporto, elogi. Ma non ne ha bisogno.

Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio: oltre le critiche

Non è facile affrontare le critiche, superarle, e persino “digerirle”. C’è chi non riesce ad andare oltre, e chi invece stupisce e travolge tutti: Vanessa Incontrada è riuscita davvero a spegnere una polemica con un gesto forte, deciso, inimmaginabile. In occasione del concerto di Gigi D’Alessio – con cui ha un bellissimo rapporto di amicizia, oltre che professionale – si è davvero lasciata alle spalle qualsiasi critica.

Il palco di Piazza del Plebiscito si è prestato a un momento indimenticabile: ha voluto mangiare delle mozzarelle in diretta, offerte dall’artista napoletano. Come prevedibile, si è sollevato un coro di ovazione per il suo gesto e per l’apprezzamento nei confronti del prodotto, simbolo d’eccellenza del territorio. “Sei bellissima“, ha intonato il pubblico, ma la Incontrada ne ha davvero bisogno? Noi crediamo di no.

Perché Vanessa Incontrada non ha bisogno di avvocati difensori

Che Vanessa sia una donna bellissima, chi può metterlo in dubbio? Un fatto quasi scontato, certo, ma che in realtà non dovrebbe affatto riguardarci. E il motivo è molto semplice, perché non sono affari nostri. Accettare il proprio corpo, la fisicità o l’estetica è una questione personale. E se in passato la Incontrada ha sofferto per le critiche ricevute, oggi va oltre, perché lei non è le sue critiche, così come non è gli elogi che riceve.

E no, non ha nemmeno bisogno di “avvocati difensori”. Perché la risposta più bella l’ha data proprio lei, con il suo sorriso, il desiderio di essere così com’è. La perfezione estetica è un concetto quanto mai superato, e per fortuna. Tante hanno lottato per non essere schiave del peso, della forma fisica smagliante. E ci hanno lasciato un profondo insegnamento: freghiamocene di quel che dicono gli altri. Mostriamo la felicità, la pace con noi stesse.

Il look di Vanessa Incontrata al concerto di D’Alessio

Dopo le polemiche scatenate dalle foto in bikini, la Incontrada ha “risposto” metaforicamente più volte. E in ogni caso ha dimostrato di non esserne ossessionata. Per la grande occasione, ha voluto oltretutto sfoggiare la sua silhouette: un tubino nero decorato con delle rose rosse, un modello firmato da Dolce & Gabbana.

Gonna fasciante al ginocchio, con uno scollo in pieno stile bustino: un look perfetto per il palco di Napoli, che l’ha accolta in modo meraviglioso. Il costo del suo abito è di circa 1750 euro. Al look, ha voluto abbinare un make-up acqua e sapone, come è nel suo stile.

Una lezione che va oltre qualsiasi critica, polemica, commento. Un insegnamento che davvero ci fa capire che la bellezza è anche capacità di fregarsene, e di essere felici, di amarsi. Di non cedere alla cattiveria del mondo e soprattutto a un ideale di perfezione inesistente.