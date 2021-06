Uomini e Donne, nuovi flirt: da Oscar Branzani a Sammy Hassan

editato in: da

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

Nuovi flirt, coppie che finiscono e amori che nascono: da Oscar Branzani a Sammy Hassan i protagonisti di Uomini e Donne si dividono fra addii e love story inedite. Dopo l’addio a Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi ha finalmente ritrovato l’amore.

L’ex corteggiatore di U&D è stato avvistato in compagnia di Arianna Mora, giovane hairstylist che gli avrebbe rubato il cuore. Nilufar e Giordano hanno formato una fra le coppie più amate di Uomini e Donne. Un legame speciale, terminato poco dopo la partecipazione a Temptation Island, e segnato da alcuni riavvicinamenti fra i due. Nessuna speranza anche per Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, rispettivamente tronista e corteggiatrice dello show di Maria De Filippi.

Protagonisti di una storia d’amore tormentata e molto amata dai fan, i due sembrano aver definitivamente voltato pagina. In particolare Oscar avrebbe ritrovato il sorriso grazie a Federica Lelli, ex compagna del cantante Ultimo (oggi fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi). Nuovo amore pure per Sammy Hassan, corteggiatore e scelta di Giovanna Abate. Il loro legame, che aveva appassionato i fan, è terminato poco dopo la scelta a Uomini e Donne.

Oggi Sammy starebbe frequentando Irene Casartelli, ex corteggiatrice di U&D ai tempi del trono di Aldo Palmeri ed ex tentatrice di Temptation Island. Nel frattempo Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate, potrebbe presto tornare in televisione nei panni di tentatore nello show condotto da Filippo Bisciglia. Novità anche per Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. Nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, la dama aveva deciso di mettere fine al legame con il cavaliere.

Lui infatti aveva affermato di non provare nessun sentimento per lei ed Elisabetta aveva preso le distanze, salvo poi entrare in crisi quando lui era tornato. La dama ha raccontato che fra i due ci sarebbe stato un incontro lontano dalle telecamere. “Sono ancora molto scossa da quello che è accaduto tra di noi. Non ho nessuna voglia di tornare nel baratro dei mesi scorsi. Luca stavolta dovrà rimboccarsi le maniche, se capirà di volere davvero qualcosa da me. Non posso negare che vederlo mi abbia fatto effetto, e credo sia stato reciproco. Stiamo discutendo molto di cosa fare del nostro rapporto, e per ora da parte mia c’è una chiusura. Ma non al cento per cento”.