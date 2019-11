U&D, lite in un locale fra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini

editato in: da

Una lite furibonda, in cui si è arrivati persino alle mani: è quella scoppiata fra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, ex protagonisti di Uomini e Donne. L’influencer e la belle toscana si erano conosciuti qualche tempo fa nello show di Maria De Filippi dove lei era corteggiatrice e lui tronista. Poi la scelta e la love story vissuta lontano dalle telecamere, seguita costantemente dai fan.

Qualche mese fa, dopo una lunga crisi, Eleonora e Oscar hanno annunciato l’addio. La fine della relazione però non ha placato le polemiche che in questi giorni sono nuovamente scoppiate su Instagram dopo che gli ex si sono insultati e attaccati in un locale.

Per capire cosa sia successo dobbiamo ricordare che qualche mese fa Eleonora e Dalila Branzani, sorella di Oscar, sono rimaste coinvolte in un brutto incidente, capitato quando la storia fra l’ex tronista e la corteggiatrice era già arrivata al capolinea.

Circa un mese dopo Dalila avrebbe scoperto che Eleonora frequentava il suo ex fidanzato e questo avrebbe dato vita al dramma. Oscar e l’ex compagna si sarebbero incontrati in un locale, ne sarebbe nata una discussione in cui sarebbe intervenuta anche Dalila, arrivando alle mani con la rivale.

“Oscar non ha tradito fisicamente Eleonora – ha detto la ragazza nelle Stories di Instagram -, se ha fatto degli errori in passato si è preso le sue responsabilità ed è stato perdonato. Poi un giorno di agosto, mentre diceva di non sapere se amava Oscar – ha raccontato -, MIA SORELLA inizia a frequentare il mio ex (la storia più importante finita due anni fa ma per la quale ho sofferto fino a marzo di quest’anno) e lei sapeva quanto ci stavo male e mi teneva nascosto TUTTO e per di più ero in macchina con entrambi quando ho fatto un incidente che mi ha distrutta da 52 giorni. Sono stata derisa e “fregata” davanti ai miei occhi. Io uscivo con il mio ex e lei era con me. Pensa che botta abbiamo preso”.

Anche Eleonora Rocchini ha deciso di dire la sua sulla questione. “Io capisco il rancore, la chiusura di un amore, di un’amicizia, ma da qui ad arrivare alle mani, alle minacce, agli spunti in faccia, ce ne passa di acqua sotto i ponti – ha scritto, poi si è rivolta direttamente all’ex Oscar – […] Mi hai buttato di casa come se fosse solo tua, fuori dall’azienda e da tutto, senza un briciolo di ritegno e oggi ti imploro pubblicamente di smettere. Nella vita si può sbagliare, ma io non mi sono mai spinta oltre non ti ho mai sfiorato, fatto quello che tu facevi quando eravamo fidanzati, mentre ti giuravo amore eterno”.