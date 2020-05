Chi è Davide Basolo, l’Alchimista di Uomini e Donne che corteggia Giovanna Abate

editato in: da

Davide Basolo è l’Alchimista di Uomini e Donne: il corteggiatore ha finalmente tolto la maschera, svelando la sua identità dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi. Il pretendente di Giovanna Abate ha scelto di mostrare il suo volto in seguito alle continue richieste e certo di aver conquistato la tronista non solo con il suo aspetto fisico, ma anche con il suo carattere. L’Alchimista, come è noto, ha iniziato a corteggiare Giovanna poco dopo il ritorno in tv dello show di Maria De Filippi nella formula “corteggia con le parole”. Da subito, proprio come è accaduto con Sirius per Gemma Galgani, ha incuriosito la ragazza, soprattutto per la scelta di sfoggiare una maschera.

Ora che ha rivelato la sua identità però in molti si chiedono chi sia Davide Basolo. Classe 1993, è nato a La Spezia ed è un bartender, molto conosciuto a Formentera, dove ha lavorato in un noto locale. Sportivo e appassionato di fitness, oltre all’italiano parla tre lingue (inglese, francese e spagnolo), ama le serie tv e il calcio. Da grande fa de La Casa di Carta, show Netflix, ha scelto di indossare a Uomini e Donne la maschera di Salvador Dalì. Nel programma di Maria De Filippi, l’Alchimista aveva spiegato la sua decisione di nascondere il volto (e l’identità) come un modo per conoscere meglio Giovanna. “Farmi vedere condizionerebbe il passato e il futuro – aveva detto nel corso di una puntata – […] Tu mi hai dato la voglia di tirare fuori delle idee. C’è qualcosa che la sera mi fa andare a letto pensando cosa potrei fare per farti capire davvero chi sono”.

Se Sirius, corteggiatore di Gemma Galgani è finito spesso al centro delle polemiche per via della forte differenza d’età con la dama del Trono Over, Davide Basolo è riuscito, nel corso dello show, a conquistare anche gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Ha confermato quello che ho sempre pensato è il più f**o di tutti!”, aveva detto qualche giorno fa l’ex marito di Paola Barale. Mentre la Abate si prepara a una scelta che non sarà semplice, fra l’Alchimista, Sammy e Alessandro Graziani.