U&D, Sirius si dichiara per Gemma, ma corteggia Valentina di nascosto

Ci sono problemi in paradiso tra Sirius, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne, e Gemma Galgani: il ragazzo di soli 26 anni, cui vero nome è Nicola Vivarelli, è già al centro delle polemiche per aver scelto di corteggiare Gemma, una donna di quasi 70 anni.

A rendere più complicata la situazione è l’intrusione della corteggiatrice Valentina Autiero, volto conosciuto del Trono Over del seguitissimo programma.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, nello specifico, Gemma Galgani si scaglia di nuovo contro la rivale Valentina per dei presunti like che quest’ultima e Sirius si sarebbero scambiati:

Devono dire tutti la verità, allora dilla anche tu. Non parlare più, non mettere più becco là dove non te lo puoi permettere. Vi scambiate i like su Instagram?

La dama torinese, però, viene subito bloccata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che sottolineano come non ci sia stato nessun scambio di like, ma era una supposizione di un articolo di gossip che ha fatto il giro dei social nei giorni scorsi. Anche i diretti interessati smentiscono le accuse, ma Gemma non si fida di Valentina e non le chiede nemmeno scusa.

La reazione di Gemma arriva dopo la puntata andata in onda il 25 maggio 2020, quando Valentina risponde per le rime a una delle ragazze ventenni approdata nel famoso dating show per corteggiare il giovane Nicola:

Intanto, il fuoco non ce l’hanno solo le ventenni perché molte sono mosce. Io me te mangio a te e a tante altre ventenni. Parla di lui, non paragonarti ad altre. Ti assicuro che una donna di oltre 40 anni è più esperta. Non parlo solo di intimità. Dall’atteggiamento che ha Nicola, che non sembra un 26enne, sei una bambina rispetto a lui. Corteggiare una donna di 70 anni è troppo ma è troppo anche una coetanea.

Sirius, dunque, si dice piacevolmente sorpreso dalle parole di Valentina, lasciando così uscire dallo studio le tre ragazze coetanee che erano arrivate per corteggiarlo: “Ciò che ha detto Valentina non fa una piega, ci ha preso in pieno”.

Spinti da Maria De Filippi, Sirius e Valentina ballano insieme, mentre Gemma li guarda da lontano. Una volta al centro dello studio, con le voci coperte dalla musica, Nicola ammette che la dama non gli è indifferente, così Valentina gli chiede se lui l’avrebbe voluta conoscere, se Gemma non ci fosse stata.

Alla risposta affermativa del marinaio, sul trono over sembra aprirsi un altro interessante scenario tra Gemma, Sirius e Valentina, eppure, durante la puntata del 26 maggio, è proprio il giovane cavaliere a precisare la sua posizione con entrambe le dame.

Nicola, quindi, sembra fare un passo indietro sul suo interesse verso Valentina, rispondendo alla dama romana in questo modo:

Non cambiamo le carte in tavola, per piacere, perché io non torno indietro sui miei passi e non cambio opinioni sulle persone. Non sono il tipo che dice una cosa e dopo due giorni ne pensa un’altra. Io il numero non te l’ho dato, non te lo do ora e non te lo do nemmeno tra tre, quattro, sei…quello che sarà.

Il pubblico, gli opinionisti e il parterre sembrano essere ancora molto scettici nei confronti di questo corteggiamento, ma Sirius non si fa sopraffare dalle polemiche, scegliendo così di conoscere solo Gemma.