Stella Bossari si è laureata, la gioia dei genitori Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Fonte: IPA Stella Bossari con i genitori Filippa Lagerback e Daniele Bossari

Momenti di festa e di traguardi raggiunti per la famiglia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. La coppia festeggia dolcemente la laurea della loro figlia Stella dopo il percorso universitario a Milano.

A raccontarlo sui social, oltre alla neolaureata, anche Daniele e Filippa: i due genitori, orgogliosissimi, hanno pubblicato sui social un divertentissimo video.

Stella laureata: il video di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Non esiste gioia più grande che vedere i propri figli gioire dei traguardi raggiunti: ne sanno qualcosa Daniele Bossari e Filippa Lagerback, che hanno gioito e festeggiato insieme alla figlia Stella Bossari il conseguimento della laurea.

La ragazza ha infatti potuto indossare la consueta corona di alloro e festeggiare la fine del ciclo di studi insieme ai parenti e agli amici stringendo a sé la tesi dal titolo Più vero del vero: fiabe, neorealismo e cinema del reale discussa alla Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano.

Un momento importantissimo che Stella ha voluto immortalare con una serie di fotografie che la vedono felice ed elegantissima tra sorrisi, fiori e congratulazioni. Una gioia condivisa sui social anche da Filippa Lagerback e Daniele Bossari, che hanno condiviso un video in cui Stella si aggrappa allo striscione col suo nome facendosi aiutare da papà Daniele e stappa una bottiglia di spumante con scritto: “Momenti di gloria”.

Moltissimi i commenti di congratulazioni: dalla redazione di Che tempo che fa, programma di cui, ormai da anni, Filippa Lagerback fa parte del cast fisso, passando per Jovanotti, fino a Enzo Miccio che ha commentato: “Congratulations piccola Stella! Ti ricordo in prima fila alla mia prima sfilata eri una bambolina affascinata dagli abiti da sposa… e adesso una donna”.

Stella Bossari, il rapporto con papà Daniele e mamma Filippa

Classe 2003, occhi azzurri e lineamenti che l’accomunano a Daniele Bossari e Filippa Lagerback, Stella Bossari condivide da sempre un bellissimo rapporto con i suoi genitori, che l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte e nel suo percorso scolastico.

“È una donna molto attenta, disciplinata, piena di interessi. Da una ragazza come mia figlia ho appreso una ulteriore forma d’amore, quella per la ricerca” aveva raccontato Daniele Bossari in un’intervista.

Determinata e appassionata di design, Stella aveva fatto una sorpresa a suo papà nel 2017, quando Bossari era stato protagonista e vincitore dell’edizione di quell’anno del Grande Fratello Vip. Dopo il diploma, la scelta di trasferirsi da Varese a Milano per continuare gli studi.

Fonte: IPA

“Dal primo giorno della materna l’ho sempre accompagnata a scuola, mi mancherà svegliarci insieme, fare colazione insieme, accompagnarla e strapparle un sorriso nonostante, magari, il muso per la lunga giornata che la aspetta a scuola. Sorridere prima di cominciare la nostra giornata era qualcosa che facevo non solo per lei, ma anche per me. Questo mi mancherà. Ma questa è anche la vita. È così che i rapporti si approfondiscono. Stella sa che non la giudicherò mai e che le sarò sempre di appoggio” aveva detto Filippa.

Un supporto che Stella ha sentito forte e chiaro nel corso degli anni di studi a Milano: oggi, con la laurea in tasca, è pronta a costruire il suo futuro, sapendo di poter contare su una famiglia orgogliosa e sempre al suo fianco.