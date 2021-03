Sanremo 2021 prima serata, la classifica di Luisa Corna: vincono i Maneskin

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 2 marzo: prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo, che quest’anno si svolge dal 2 al 6 marzo, ha fatto vivere grandi emozioni con i primi 13 cantanti in gara. Luisa Corna (leggi la nostra intervista), che sa cosa vuol dire salire sul palco dell’Ariston, ci ha dato la sua classifica personale dei brani che ha ascoltato.

Tra sketch di Amadeus e Fiorello, le performance canore e di recitazione di Matilda De Angelis, le lacrime di sangue di Achille Lauro, l’esibizione stupefacente di Loredana Bertè e l’Ibra-Festival, la musica è stata come ovvio la grande protagonista.

La classifica provvisoria ufficiale vede in testa Annalisa (leggi come è andata la prima serata), ma Luisa Corna ci racconta i brani che più l’hanno emozionata: “I Maneskin mi sono piaciuti molto, mi sono piaciuti per la loro forza, la loro grinta e per il significato del testo. Seconda Arisa, bella canzone, brava lei. E terza Noemi. Questo è il mio podio”.

E sulla Bertè ci dice: “L’esibizione di Loredana è stata molto bella. Ha cantato i suoi brani storici e come si fa a non amarli. Sono davvero delle pietre miliari del panorama musicale. Bellissima anche la sua esibizione, coerente con il suo modo di essere rock. Però aveva quelle farfalle sulla testa, a simboleggiare un mondo fiabesco”.

In attesa della seconda serata dove si esibiranno gli altri 13 cantanti in gara- questa è la scaletta della serata del 3 marzo – l’esordio del Festival di Sanremo senza pubblico a teatro è stato un successo, anche se gli ascolti sono leggermente inferiori rispetto allo scorso anno, premiato allora dalla novità di Amadeus come presentatore e direttore artistico.

Comunque, la prima serata del Festival di Sanremo 2021 ha raggiunto 11.176.000 spettatori, pari al 46.4% dello share, nella prima parte, per poi calare a 4.212.000, con il 47.8%, nella seconda parte. Nel 2020 il Festival aveva convinto oltre 12 milioni di telespettatori pari al 51,2% di share.

La seconda serata del Festival di Sanremo inizia alle ore 20.40 circa, e va in onda su Rai 1 (scopri qui come vederla).

La 71esima edizione della kermesse si svolge come di consueto all’interno del teatro Ariston di Sanremo. La puntata è anticipata da PrimaFestival, condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci.

È possibile vedere il Festival di Sanremo 2021 in streaming da pc o cellulare grazie a Rai Play, sia sul sito internet, sia scaricando l’apposita applicazione gratuita. Sul portale è presente anche l’apposita sezione Festival di Sanremo 2021 dove verranno anche caricati tutti contenuti riguardanti la kermesse.