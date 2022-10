Pippo Inzaghi papà bis a sorpresa: l’annuncio durante il compleanno del primo figlio

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Un annuncio a sopresa, dolcissimo con tanto di gender reveal: ovvero di festicciola per annunciare anche il sesso del futuro nascituro. Pippo Inzaghi diventerà papà bis: infatti, nell’ultimo post Instagram condiviso con la compagna Angela Robusti, i due hanno raccontato di essere in dolce attesa. E lo hanno fatto in un giorno speciale, ovvero quello dei festeggiamenti per il primo compleanno del primogenito Edoardo. La famiglia si allarga e i due non potrebbero essere più felici di così.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti aspettano il secondo figlio: l’annuncio

Filippo Inzaghi e Angela Robusti, tramite una serie di scatti pubblicati su Instagram, hanno annunciato una bellissima notizia: nei prossimi mesi diventeranno genitori per la seconda volta. Lo hanno fatto in una giornata ricca di emozioni, ovvero quella in cui hanno celebrato il primo compleanno del primogenito Edoardo. E per l’occasione hanno anche annunciato il sesso del nascituro con un gender reveal.

La prima foto, infatti, li vede immersi in una nuvola di fumo rosa: segno che sarà una bimba. A dissipare ogni dubbio, e anche a dare qualche informazione in più, è stata la didascalia dei tre scatti, nella quale si legge: “Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia!! E sei con noi solo da cinque mesi”.

La piccola dunque nescerà tra quattro mesi e i genitori hanno sceto di chiamarla Emilia, un nome con la stessa iniziale del piccolo Edoardo.

Se si scorrono le foto si vede il pancino di Angela Robusti mentre i futuri genitori sono intenti a baciarsi e poi a scattare una foto in posa guardando l’obiettivo. Con loro Edoardo tra e braccia di papà. Immagini molto dolci che raccontano della gioia di questa bellissima famiglia.

Entusiasti anche i commenti di personaggi dello spettacolo e fan, che si sono congratulati per la notizia a hanno voluto fare gli auguri a Edoardo per il suo primo compleanno.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti, le tappe della loro storia d’amore

Di una relazione tra Pippo Inzaghi e Angela Robusti si era iniziato a parlare nel 2018, circa, allora il rapporto tra i due era agli inizi e lui aveva da qualche tempo concluso la lunga storia con Alessia Ventura. Angela Robusti, invece, era nota al pubblico perché era stata una corteggiatrice di Uomini e Donne dove era approdata perché interessata a Luca Onestini e per aver preso parte a Miss Italia.

La loro relazione è stata vissuta lontana dai clamori dei gossip, ma per le occasioni speciali hanno condiviso la loro gioia con i follower. Un grande passo avanti è datato luglio 2021 quando i due hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. All’epoca avevano scritto su Instagram: “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo… allora capisci che sarà per sempre.. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!”

Edoardo, poi, è nato a ottobre dello stesso anno: per l’occasione – a quanto pare – Filippo Inzaghi aveva saltato la partita della squadra di calcio che allenava per stare accando alla compagna. Ora il nuovo annuncio: la famiglia si allarga e presto accoglierà Emilia: Filippo Inzaghi e Angela Robusti non potrebbero essere più felici di così.