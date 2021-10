Pippo Inzaghi papà per la prima volta: è nato Edoardo

Mamme e papà vip del 2021

Filippo Inzaghi è diventato papà per la prima volta. L’ex calciatore e allenatore del Brescia ha potuto stringere finalmente fra le sue braccia il suo primo figlio, nato dalla relazione con la compagna Angela Robusti. Un evento che ha stravolto la sua vita, al punto da mettere da parte il lavoro, almeno in questa occasione, per stare accanto alla fidanzata nel momento più bello della loro vita.

Pippo Inzaghi papà, la nascita di Edoardo

A dare notizia della nascita del bambino è stato il Corriere della sera, spiegando così ai tifosi bresciani il perché dell’assenza in panchina di Inzaghi nella partita contro la Cremonese. Secondo quanto riportato dal quotidiano, già nella notte tra venerdì e sabato SuperPippo e Angela Robusti si sarebbero recati in ospedale per le prime avvisaglie del parto, che sarebbe poi avvenuto nel pomeriggio di sabato. Edoardo – questo il nome dato al neonato – è il primo figlio sia per Pippo, che diventa quindi papà a 48 anni, sia per la compagna.

Inzaghi papà, l’annuncio della gravidanza

Era stato lo stesso Pippo, di solito restio a parlare della sua vita privata, ad annunciare che presto sarebbe diventato papà. L’ex attaccante aveva pubblicato un post su Instagram con una serie di scatti che lo ritraevano felice accanto ad Angela, tra cui uno in cui poggiava la mano sul suo pancione: “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo… – ha scritto Pippo Inzaghi a corredo delle immagini – allora capisci che sarà per sempre.. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!”, aveva scritto a corredo delle immagini.

Chi è Angela Robusti, la compagna di Pippo Inzaghi

Classe 1990, Angela Robusti è nata a Udine e in questa città ha frequentato l’Università, laureandosi in architettura. Sin da adolescente ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, diventando prima una fotomodella poi la testimonial di diversi marchi.

Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia, arrivando in finale, anche se alla fine a spuntarla è stata Giusy Buscemi. In seguito è diventata una corteggiatrice di Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi la giovane ha tentato di conquistare il cuore di Luca Onestini, ma il tronista, dopo aver scoperto che faceva la modella oltre che l’architetto, ha deciso di eliminarla. Oggi di mestiere fa la wedding planner e l’organizzatrice di eventi.

Nel 2018 ha conosciuto Pippo Inzaghi e da allora non si sono più separati.