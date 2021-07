Angela Robusti e Pippo Inzaghi aspettano un figlio, l’annuncio su Instagram

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

La gioia delle belle notizie, quelle speciali che ti cambiano la vita, va condivisa: così Pippo Inzaghi, ex giocatore di calcio e attuale allenatore del Brescia, e la sua compagna, la wedding planner Angela Robusti, hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio, che a quanto pare sarà un maschietto.

Lo hanno fatto pubblicando su Instagram una serie di bellissimi scatti che li ritraggono insieme, in uno si vede Inzaghi tenere la mano sul pancione, accompagnati da un messaggio in cui danno la bella notizia a tutti i loro follower: “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo… – ha scritto Pippo Inzaghi a corredo delle immagini – allora capisci che sarà per sempre.. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!”. Nel messaggio pubblicato sui social anche un iniquivocabile cuore azzurro a rimarcare, insieme alla parola ometto, che la coppia è in attesa di un maschietto.

Il messaggio condiviso da entrambi è lo stesso, così come le foto che hanno scelto di pubblicare per annunciare la lieta notizia. E quindi Angela e Filippo vanno ad aggiungersi ai tanti annunci di gravidanza condivisi dai vip negli ultimi mesi.

La loro relazione va avanti da diversi anni: formano una coppia dal 2018 ed entrambi hanno tenuto il loro rapporto lontano dai riflettori e dai gossip.

Angela Robusti è un volto noto per gli spettatori del piccolo schermo, infatti ha preso parte a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, nella stagione 2016 – 2017 quando aveva partecipato nelle vesti di corteggiatrice di Luca Onestini. Ma non solo: nel suo curriculum anche la partecipazione a Miss Italia. Nata nel 1990 a Udine in Veneto, ha studiato Architettura e al momento – come riporta anche la sua biografia su Inastagram – lavora come wedding planner e organizzatrice di eventi.

Pippo Inzaghi, invece, tra le ultime esperienza lavorative ha quella durata due anni come allenatore al Benevento, terminata quella a giugno ha firmato con il Brescia.

Ora la coppia si appresta a vivere un nuovo bellissimo ed emozionate step della propria vita: quello di diventare genitori.