Paolo Bonolis su Sanremo: “Non è come lo farei io”. E risponde ai gossip su Bruganelli

Paolo Bonolis parla di Sanremo e dei gossip con Bruganelli: la sua verità e le condizioni per un possibile ritorno al Festival

Paolo Bonolis, re dell’intrattenimento televisivo per ragazzi e grande conduttore di programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro, continua a macinare successi grazie alla sua incredibile ironia.

Anni di grande carriera che lo hanno portato anche su palchi importantissimi come quello del Festival di Sanremo. Un’avventura che, forse, potrebbe rivivere ma a qualche condizione. La sua visione della kermesse è diversa da quella di oggi.

Paolo Bonolis, il pensiero su Sanremo

Talento da vendere, sguardo buono e simpatia senza pari: Paolo Bonolis è da tanti anni uno dei volti dell’intrattenimento italiano capace di entusiasmare grandi e piccini.

Da Bim Bum Bam passando per Avanti un altro e Chi ha incastrato Peter Pan, la sua cifra stilistica è riconoscibilissima: sane risate e la volontà di non prendersi troppo sul serio.

Ma Bonolis, amante anche del cinema e della tv che trasmette grandi emozioni, ha saputo trovare il suo posto anche all’interno di programmi come Il senso della vita e il Festival di Sanremo.

Il conduttore ha fatto da padrone di casa della kermesse per due volte: una nel 2005 e una nel 2009. Un’esperienza che, come ha raccontato in un’intervista de Il Corriere della Sera, non escluderebbe di poter rifare, ma a qualche condizione: “Dipende dalle circostanze. Lo feci quando c’erano le opportunità di costruire una direzione artistica di quello che presumo debba essere un evento televisivo. Oggi, secondo me, non c’è questa possibilità e lascio che venga fatto bene da quelli che lo stanno facendo ma non è come lo farei io”.

Paolo Bonolis, il commento sui gossip con Bruganelli

Sicuramente, per Paolo Bonolis, almeno per il momento, un terzo Sanremo è fuori discussione. Per lui, la sfida è quella di componente della giuria a Tú sí que vales, il programma condotto da Maria De Filippi.

Una nuova prospettiva, che il conduttore, prendendo il posto di Gerry Scotti, vivrà accanto a Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto: “Maria De Filippi me l’ha chiesto con molto fervore e io mi sto trovando molto bene” spiega Bonolis.

Parte della giuria di un talent sì ma, a differenza della sua ex moglie, non prenderebbe mai parte a Ballando con le Stelle: “Ma siamo matti? Ho un ginocchio che vive di vita propria”.

Sui gossip riaccesi sulla sua vita privata, in particolare durante la partecipazione di Sonia Bruganelli al talent di Milly Carlucci, Bonolis commenta: “Un certo pubblico è morboso. La mia risposta è l’indifferenza. Chi si nutre di vite altrui evidentemente ha degli irrisolti. Dispiace per loro”.

Ansa

Il gossip non gli interessa: per lui, lo spettacolo è soprattutto divertimento, lavoro, e nuove opportunità. Oltre ai progetti accanto a Maria De Filippi, Bonolis è pronto a dare la sua voce a Grande Puffo nel film di animazione diretto da Chris Miller.

Ma non solo: presto lo vedremo nella nuova stagione de I Cesaroni nei panni di se stesso: “Passo in bottiglieria alla Garbatella e c’è una piccolissima trama. Mi ha fatto piacere perché sono amico di Amendola. Sul set è venuta mia figlia Silvia, da sempre grande appassionata della serie e c’è stata l’occasione anche di coinvolgere Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte”.