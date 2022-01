Oroscopo di Caterina Balivo, le caratteristiche dei Pesci

Conduttrice ed ex modella, Caterina Balivo è nata a Napoli il 21 febbraio 1980 sotto il segno dei Pesci, ed è cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta. Sensibile, altruista e romantica, la presentatrice rispecchia appieno questo segno zodiacale.

Oroscopo: le caratteristiche dei Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci (20 febbraio – 20 marzo) hanno come pianeti dominanti Giove e Nettuno. Bianco/argento è il loro colore, mentre le pietre sono corallo, acquamarina, platino e argento.

Dolcezza e altruismo, come spiega Virgilio Oroscopo, sono le caratteristiche principali dei Pesci che, nonostante siano sempre aperti agli altri, sanno anche chiudersi a riccio se necessario a causa della loro permalosità. Se risente dell’influsso di Giove questo segno può essere esuberante e ottimista, mentre se a connotarlo è Nettuno può diventare più spirituale e intimista.

In amore è vulnerabile e spesso si lascia trascinare dalla gioia di vivere emozioni forti, idealizzando l’altra persona. Grazie al suo modo di fare affettuoso riesce sempre a creare un’atmosfera idilliaca in coppia. Nei confronti del partner è devoto e dedito a realizzare i suoi desideri, circondandolo di premure.

Nel lavoro ha grande inventiva, fantasia e duttilità, oltre a una buona memoria. Non apprezza molto l’ordine e la rigida disciplina. Ha fiuto per riconoscere le buone opportunità, interpretando le persone e scoprendo subito di chi diffidare. Chi è del segno dei Pesci è naturalmente. portato per le attività artistiche e creative. Apprende in fretta e diventa abile anche in ciò per cui non ha delle competenze specifiche.

Nel tempo libero preferisce coltivare la mente piuttosto che il corpo, per questo non si dedica molto all’attività fisica. Adora visitare mostre e gallerie, trascorrendo il tempo fra letture, circoli artistici e viaggi culturali.

Caterina Balivo, nata sotto il segno dei Pesci

Decisa e forte, ma anche sensibile, Caterina Balivo incarna al meglio le caratteristiche del segno dei pesci. La conduttrice è una donna dinamica e sempre sorridente, che nasconde però un lato più riservato e fragile, difficile da mostrare.

La sua carriera in tv è iniziata grazie a Miss Italia e da allora non si è più fermata, collezionando numerosi successi. Se la televisione le ha regalato grandi soddisfazioni, è nella vita privata che Caterina ha avuto il meglio. Il 30 agosto 2014 la conduttrice ha sposato Guido Maria Brera, finanziere e scrittore, nella splendida cornice di Capri.

La coppia ha avuto due figli: Guido Alberto e Nora. Sincera come solo i nati sotto il segno dei Pesci sanno essere, la Balivo ha raccontato di aver vissuto alcuni momenti di difficoltà con il marito. A mettere alla prova la coppia sono stati, nel corso degli anni, visioni diverse della vita, ma anche la gelosia di Caterina. Come tutti i Pesci infatti anche la presentatrice è molto gelosa nel rapporto a due. “Qualcuna c’ha provato e ancora si lecca le ferite – ha detto parlando delle numerose pretendenti del marito -. Sono lì, ste poverette, che guardano il cielo e si chiedono: ma chi me l’ha fatto fare? Se le ho mai menate? No, ma umiliate si”.