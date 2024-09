Le nuove coppie vip dell’autunno, appena nate o già consolidate

Fonte: IPA Melissa Satta e Carlo Beretta

Sono frutto di passioni nate sotto l’ombrellone o hanno festeggiato i primi mesi d’amore: sono le coppie vip che hanno monopolizzato i tabloid nei mesi estivi e si preparano a festeggiare l’autunno più innamorate che mai. Dall’Italia agli States, dallo show biz italiano a quello hollywoodiano, scopriamole insieme.

1. GIULIA DE LELLIS E TONY EFFE, COPPIA BOMBA DELL’ESTATE. Sono la coppia hot dell’estate 2024: l’influencer Giulia De Lellis, che negli ultimi mesi sembrava non trovare pace in ambito sentimentale e il rapper Tony Effe, fresco del successo del tormentone estivo Sesso e Samba. Dopo essere stati pizzicati da Chi quest’estate in varie occasione, sono usciti allo scoperto con alcune foto social che non lasciano dubbi.



2. MELISSA SATTA E CARLO BERETTA, FELICI IN FAMIGLIA. Lei reduce dalla rottura con Berrettini, lui dalla fine della liason con Giulia De Lellis. Nessuno avrebbe scommesso su di loro, e invece hanno trascorso tutte le vacanze estiva insieme, Carlo è già entrato nel cuore di Maddox Prince, figlio di Melissa, ed entrambi sono stati presentati alle rispettive famiglie.

3. BRAD PITT E INES DE RAMON, BELLISSIMI A VENEZIA 2024: in realtà sono fidanzati (riportano le fonti accreditate) da fine 2022 ma per il primo anno e mezzo hanno tenuto la loro relazione super nascosta, al riparo dal gossip e dallo showbiz. Ora, però, non si nascondono più: parliamo dell’uomo – ancora – più bello del mondo, Brad Pitt, e della donna che ha saputo curare le sue ferite, dopo la burrascosa fine del matrimonio con Angelina Jolie, ovvero la vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita KoInes, Ines de Ramon. Hanno sfilato sul red carpet della recente Festa del Cinema di Venezia. E insieme, dobbiamo ammetterlo, sono bellissimi.

4. MADONNA E IL NUOVO (ENNESIMO) TOY BOY AKEEM MORRIS: Dopo Josh Popper (2023-2024), Andrew Darnell (2022-2023), Ahlamalik Williams (2019 – 2022), Kevin Sampaio (2017 – 2019), Aboubakar Soumahoro (2016 – 2017), Brahim Zaibat (2010 – 2013), Jesus Luz (2008 – 2010), solo per citare in ordine cronologico tutti i toy boy della regina del pop Madonna (66 candeline ad agosto 2024), l’ultimo e freschissimo, targato luglio 2024, si chiama Akeem Morris, ed è un bellissimo ventottenne – classe 1996 – calciatore giamaicano. Arriveranno a mangiare il panettone?

5. ARISA E WALTER RICCI, PASSIONE ALL’INSEGNA DELLA MUSICA. Lei era reduce da una serie di storie d’amore sfortunate e sembrava aver perso la fiducia dell’amore. Lui ha saputo restituirgliela e farle ritrovare luce e stima in se stessa. Arisa e Walter Ricci, 35enne napoletano, musicista e cantate Jazz professionista, hanno condiviso sui social le prime foto insieme, ufficializzando la loro relazione e comune passione musicale.