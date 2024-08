Madonna festeggia il compleanno a Pompei, dona 250.000 euro ma delude i fan

Madonna ha scelto l’Italia, e precisamente Pompei, per celebrare il suo 66esimo compleanno. Chiusi i cancelli del parco archeologico, c’è stato un evento super esclusivo che ha suscitato grande interesse e attesa, ma che non ha mancato di lasciare una scia di delusione tra i fan. Mentre il suo generoso contributo al progetto culturale locale è stato accolto con entusiasmo, il suo mancato contatto con il pubblico non è stato visto di buon occhio. Del resto si sa, Madonna non è di certo famosa per il dialogo con i suoi fan.

Una celebrazione intima tra rovine millenarie

Quella che doveva essere una semplice visita privata agli scavi archeologici si è rivelata una festa esclusiva, riservata a un ristretto gruppo di invitati. La zona del Teatro Grande, scelta per il rinfresco e l’incontro, è stata chiusa ai visitatori fin dalla mattina del 16 agosto, mentre si allestiva una scenografia dedicata. Con catering di lusso e luci teatrali, tutto era pronto per accogliere Madonna e i suoi ospiti. Per fortuna, le previsioni di un grande evento con centinaia di partecipanti si sono ridimensionate, riducendo la lista a una trentina di amici e familiari, tra cui il fidanzato Akeem Morris e le figlie gemelle Ester e Stella.

Guidata dal direttore degli scavi di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, Madonna ha esplorato alcune delle meraviglie del sito archeologico, tra cui la Casa del Menandro e la Casa dei Ceii, famosa per il suo giardino decorato con affreschi raffiguranti animali esotici.

L’itinerario si è concluso al Teatro Grande, dove gli ospiti hanno partecipato a un rinfresco esclusivo, allestito sotto le stelle, tra la maestosità delle antiche rovine.

L’attesa infinita e il malcontento dei fan

Come riporta Il Messaggero, i fan di Madonna, giunti a Pompei sin dalle prime ore del mattino con la speranza di intravedere la loro beniamina, hanno vissuto soltanto una giornata di attesa sotto il sole a vuoto. L’arrivo dell’artista, atteso tra le 20 e le 21, si è materializzato solo alle 22.30, ma il vero shock è stato l‘atteggiamento distante della popstar. Protetta da un corteo di minivan, Madonna ha attraversato rapidamente i cancelli degli scavi senza fermarsi per un saluto. Molti tra i presenti, alcuni venuti da fuori regione, non hanno potuto nascondere la loro amarezza.

Una donazione da 250mila euro: schiva, ma non senza cuore

Durante il soggiorno a Pompei, Madonna ha voluto lasciare un’impronta che andasse oltre i festeggiamenti per il suo compleanno. Oltre al fascino delle rovine millenarie e all’atmosfera esclusiva della serata, la popstar ha deciso di abbracciare una causa importante. La sua fondazione, Ray of Light, ha destinato 250.000 euro al progetto Sogno di volare, un’iniziativa che mira a coinvolgere i giovani del territorio vesuviano, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla vita culturale del Parco Archeologico di Pompei.

Questo contributo permetterà di finanziare una serie di attività creative che andranno avanti per tutto il prossimo anno. Il progetto non si limita a proporre semplici laboratori o attività educative, ma mira a stimolare il talento artistico dei ragazzi, portandoli a esplorare il mondo del teatro, della musica e della sceneggiatura. Il culmine di questo percorso sarà la messa in scena di una commedia classica nel prestigioso Teatro Grande di Pompei, un palcoscenico d’eccezione che diventerà il simbolo del legame tra la tradizione antica e la creatività delle nuove generazioni.