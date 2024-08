Fonte: Getty Images Madonna

Il 16 agosto 2024 Madonna celebrerà 66 anni, un traguardo importante che la star del pop mondiale avrebbe intenzione di festeggiare nel migliore dei modi. Secondo alcuni rumors, infatti, la cantante avrebbe messo gli occhi sugli scavi di Pompei, che potrebbero fare da scenario al suo prossimo giorno speciale e accogliere anche i suoi 500 invitati.

Sembrerebbe, quindi, che Madonna sia pronta a regalare alla Campania un evento senza precedenti, dopo aver festeggiato i suoi ultimi compleanni in terra pugliese.

Madonna, il possibile compleanno campano

Madonna è la Regina della musica mondiale, grazie alla carriera inarrivabile con all’attivo successi mondiali che hanno fatto la storia della discografia. La cantante, però, non smette di macinare successi e continua a portare la sua arte in giro per il mondo. Di origini italiane, Madonna sembra essere innamorata del Bel paese, che è stato scelto diverse volte come location dei festeggiamenti del suo compleanno, che cade il 16 agosto e, anche quest’anno, sembra che la popstar abbia intenzione di celebrare il suo giorno speciale in Italia e, in particolare, in Campania.

Nella fatidica data di agosto, infatti, risulterebbe prenotata una visita guidata speciale agli scavi archeologici di Pompei e si vocifera che il tour sia stato riservato proprio da una star internazionale. Sempre il 16 agosto 2024 anche il Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei sarebbe stato noleggiato per un misterioso evento a un costo davvero elevato. Si parla, infatti, di una spesa di circa 30mila euro, che comprenderebbe anche un imponente servizio di vigilanza e un piano di sicurezza, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano.

In molti, quindi, pensano che la coincidenza di data sia un chiaro indizio del fatto che la protagonista del prossimo evento e del tour guidato speciale, prenotato a Pompei, sia proprio Madonna.

Madonna, le indiscrezioni sul party di compleanno

Madonna si sta godendo un periodo di relax, dopo la conclusione del Celebration Tour del 2024, che l’ha vista impegnata, nella prima parte dell’anno, in giro per il mondo per esibirsi dal vivo, davanti ai suoi tanti ammiratori. Di recente, in ogni caso, la star internazionale è stata protagonista di un’apparizione pubblica, in occasione della prima del film Deadpool & Wolverine, che prevede, tra le diverse colonne sonore, anche uno dei suoi successi più noti al grande pubblico, Like a Prayer.

Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, Madonna sarebbe pronta a festeggiare il suo compleanno a Pompei, ma si vocifera che, in seguito, il mega party da 500 invitati, si potrebbe spostare nel Golfo di Napoli, a bordo di un lussuoso yacht, che, lasciato il porto, avrebbe come rotta la meravigliosa Isola di Capri. Secondo altri ben informati, invece, la popstar internazionale avrebbe scelto come location della sua prossima festa di compleanno una villa favolosa a Positano. In ogni caso, sembra che siano stati scelti per l’occasione diversi chef stellati, che delizieranno, con le loro creazioni culinarie, i numerosi ospiti della cantante.

Tra gli inviati alla festa memorabile, oltre a diverse star internazionali, ci sarebbe anche il Ministro della Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, come riportato da Il Mattino.