Madonna, il topless inaspettato su Instagram: splendida e rock

Fonte: IPA Madonna

Quando si tratta di un’icona come Madonna, ogni foto, ogni momento, ogni istante catturato diventa leggenda. La popstar ha invitato i fan a dare uno sguardo alla propria estate con un carosello su Instagram che ha riservato una sorpresa decisamente inattesa. Fa caldo e Madonna ha pensato bene di eliminare strati di vestiti non necessari.

Madonna e la foto in topless

“Hot Fun in the Summer time” ha scritto Madonna a corredo del carosello. Tradotto, “Divertimento bollente in estate”, giocando con la parola “hot” e invitando a scorrere le immagini. La prima la ritrae con cappellino militare, collane multiple con simboli della croce, un’immagine cara alla star, e tempestate di strass e brillanti, e una t-shirt nera, con lo sfondo dell’acqua di un mare o di una piscina dove sta nuotando… Marilyn Monroe.

Successivamente, ha tolto la maglietta e indossato camicetta trasparente nella diapositiva successiva, abbinandola a degli occhiali da sole scintillanti. Il look di Madonna ha tratti sfavillanti che seguono uno stile che affonda le sue radici negli anni ’80 e potremmo definire “glam rock”.

Il carosello segue con foto di parti del corpo, dettagli sulla texture dei suoi look, come il classico pizzo nero, close-up sulle collane e gli altri gioielli e poi… non una ma diverse foto in topless in cui la star indossa solo la sua cascata di collane e un rossetto nude. Inutile dire che il suo fisico tonico è proprio top!

Altrettanto sexy e iconica la scelta della popstar americana di coprire i dettagli del seno con i lunghi capelli biondi. Nell’immagine finale del carosello sembra essere in un letto, sempre in topless, con un uomo non identificato di fianco a lei, che non sembra essere il fidanzato pugile 29enne Josh Popper, con cui Madonna ha festeggiato i suoi 65 anni. Nel carosello appare anche un cartello attaccato a una box di ghiaccio che recita: “Non toccare il ghiaccio del boss”.

L’estate di Madonna tra tour e nuovi progetti

La cantante ha un’agenda molto fitta. Dopo aver concluso il Celebration Tour del 2024 il 5 maggio a Rio de Janeiro, con uno show spettacolare a Copacabana, si è presa un po’ di tempo per la mondanità e la famiglia. Il tour è stato pressante e faticoso e a febbraio la cantante è caduta (e si è rialzata) durante un incidente sul palco a Seattle mentre cantava Open Your Heart. Il 22 luglio è apparsa inaspettatamente alla prima del film Deadpool & Wolverine, dove Gigi Hadid e Blake Lively hanno catturato l’attenzione con i loro strani look, a New York City, insieme alle figlie gemelle di 11 anni Esmee e Stella, perché nella colonna sonora del film è presente il suo brano Like a Prayer. La cantante ha condiviso uno scatto sul red carpet.

Di recente la popstar ha dichiarato di essere pronta anche a lavorare al suo biopic, dopo la fatica on the road del Celebration Tour. Alcune fonti vicine a lei hanno rivelato “Madonna ritiene che Bohemian Rhapsody e Rocketman le abbiano spianato la strada”, per proporre la sua storia sul grande schermo. Come già annunciato da Entertainment Weekly, la protagonista della pellicola intitolata Who’s that Girl dovrebbe essere Julia Garner.

In ogni caso qualunque cosa faccia Madonna diventa subito… mitologia!