Un’altra tragedia scuote la vita della regina del pop. Dopo aver perso solo un anno fa il fratello maggiore Anthony Ciccone, ora Madonna piange per la scomparsa dell’altro fratello, quello minore, Christopher. L’uomo aveva 63 anni. Non solo: lo scorso settembre è venuta a mancare la matrigna di Lady Ciccone, Joan Clare, l’ex governante che il padre Silvio sposò dopo la morte della moglie.

È morto il fratello minore di Madonna, Christopher Ciccone

Addio al fratello minore di Madonna, Christopher Ciccone, chiamato affettuosamente Chris. Aveva 63 anni. Un suo rappresentante ha confermato a People che è morto a causa del cancro venerdì 4 ottobre. È morto “serenamente” con il marito Ray Thacker al suo fianco, si legge nella nota stampa.

La morte di Christopher è avvenuta poco dopo quella della matrigna, Joan Gustafson Ciccone, deceduta a settembre a causa del cancro all’età di 81 anni. Lo scorso anno il fratello maggiore di Madonna, il 66enne Anthony, è invece morto per insufficienza respiratoria e cancro alla gola. La madre della cantante è scomparsa qualche anno dopo la nascita della popstar a causa di un tumore al seno.

Madonna ha salutato il fratello con un lungo post su Instagram. “È stato l’essere umano più vicino a me per tanto tempo – ha scritto -, è difficile spiegare il nostro legame. […] Abbiamo divorato arte, musica e film come animali affamati. Abbiamo sfidato la Chiesa, la polizia, la maggioranza morale e tutte le figure autoritarie che ostacolavano la libertà artistica! […] Sono felice che non soffra più. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte”.

Madonna e Christopher erano molto uniti, ma poi hanno attraversato un periodo difficile prima di riallacciare i rapporti, pur mantenendo una certa distanza. Durante l’infanzia trascorsa in Michigan si divertivano ballando insieme. E quando Madonna si trasferì a New York per affermarsi nello showbiz il fratello minore la seguì.

Quando la carriera di Madonna decollò, Christopher divenne il suo assistente personale. Oltre che stilista e direttore di alcuni tour. Ad esempio ha diretto il tour mondiale Blonde Ambition del 1990. Come ballerino è inoltre apparso in alcuni dei primi videoclip della sorella, tra cui quelli di Everybody e Lucky Star.

Fonte: IPA

Il rapporto tra Madonna e il fratello minore Christopher

Christopher lavorò per Madonna pure come arredatore: nel 1985, qualche mese dopo aver sposato Sean Penn, Ciccone si occupò di arredare la casa della musicista. Nel 2001 l’inizio di una dolorosa quanto inaspettata faida tra i due: Christopher scoprì che Madonna aveva assunto un altro come direttore del suo Drowned World Tour. In quel periodo, Madonna aveva detto sì a Guy Ritchie, che faticò a legare con il cognato.

La goccia che fece traboccare il vaso fu quando Madonna accusò Christopher di furto. Il rapporto tra i fratelli si incrinò e nel 2008 Christopher pubblicò un libro in cui puntava il dito, senza mezzi termini, contro la famosa sorella. Nel volume Chris definì Madonna un’egoista e una tiranna cattiva. L’accusò inoltre di non aver sostenuto economicamente la povera nonna caduta in disgrazia.

In realtà pare che più volte Madonna abbia aiutato il fratello a combattere le sue dipendenze da alcol e droga arrivando a pagare i suoi frequenti ricoveri in rehab. Problemi di questi tipo attanagliarono anche il fratello più grande Anthony, che finì addirittura a vivere sotto i ponti interrompendo ogni rapporto con i suoi parenti (non parlò più con Madonna fino alla fine dei suoi giorni).

Nonostante i contrasti Madonna e Christopher riuscirono a riconciliarsi nel 2012 ma decisero di non collaborare più. “Siamo tornati ad essere fratello e sorella, ma non lavoriamo più insieme“, disse lui in un’intervista. Negli ultimi anni Chris era tornato a vivere nel Michigan per stare più vicino alla sua famiglia e nel 2016 aveva sposato Ray Thacker, un attore inglese conosciuto a Los Angeles.

Fonte: IPA

Quanti fratelli ha Madonna

La cantante di Like a Virgin è nata da Madonna Louise, la sua omonima, e Silvio Ciccone (americano di origini italiane) il 16 agosto 1958 a Bay City, Michigan. Da questo amore nacquero altri cinque figli: Anthony, Martin, Paula, Christopher e Melanie.

La madre di Madonna morì di cancro al seno all’età di 30 anni. Silvio si risposò con la loro governante, Joan, che lo rese di nuovo padre di Mario e Jennifer.

Madonna definì il suo rapporto con il padre “altalenante” ma “ogni volta che ho bisogno di lui, lui è lì per me”. Nel giugno 2024, Lady Ciccone ha festeggiato il 93° compleanno di Silvio con un dolce post su Instagram.