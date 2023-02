Morto il fratello di Madonna, una vita difficile segnata dalle dipendenze. L’ultimo saluto della famiglia

Fonte: IPA Madonna, la scomparsa del fratello Anthony

Silenzio social per Madonna, dopo la morte del fratello maggiore, Anthony Ciccone, di soli 66 anni. I due non avevano rapporti da molti anni, e l’uomo ha vissuto una lunga vita segnata dalle dipendenze che lo ha portato, per alcuni anni, anche a vivere per strade.

Infatti, è nota la polemica verso la popstar per le condizioni di indigenza del fratello, alle quali lei non ha mai risposto. Il rapporto impossibile tra Madonna e il fratello è simile a quello di altre celebrità, come Mariah Carey e Britney Spears

Addio a Anthony Ciccone, il fratello di Madonna

Si è spento a 66 anni uno dei fratelli maggiori di Madonna, Anthony Ciccone. La popstar si è chiusa nel silenzio, e per ora non ha rilasciato dichiarazioni, neanche sui social. La cosa, però, non stupisce, i due non avevano alcun rapporto da diversi anni.

La causa della morte non è stata ancora rivelata, ma sappiamo che ha lottato a lungo contro le dipendenze, specie contro l’alcolismo. La cronaca, infatti, in passato, si era spesso occupata di lui, in particolare quando la sua situazione lo aveva portato a vivere per strada. La notizia aveva fatto molto scalpore, e tutti avevano puntato il dito contro la ricca popstar che non aiuta il fratello, ma solo tempo dopo si scoprì che Anthony aveva rifiutato il suo sostegno.

A dare il triste annuncio è stato il musicista Joe Henry, marito della sorella Melanie Ciccone: “Lo conoscevo da quando avevamo quindici anni. Aveva un carattere complesso, Dio sa quanti problemi abbiamo avuto, come veri fratelli. Ma i problemi svaniscono e la famiglia rimane, e ti porge sempre una mano. Ora ti immagino lassù, con tua madre e la mia”.

Il rapporto difficile con Madonna e le dipendenze

“La mia famiglia pensa che con la riabilitazione si guarisca da tutto, ma non hanno capito niente”. Così Anthony Ciccone parlava dei suoi fratelli e sorelle alcuni anni fa, in un’intervista rilasciata in particolare contro Madonna.

“Non andremo mai d’accordo, io l’ho sempre odiata, e lei ha sempre odiato me” disse lapidario l’uomo. Madonna, come riportato dai giornali, aveva cercato di aiutarlo, ma lui proprio non ne voleva sapere. Inizialmente aveva rifiutato anche l’aiuto degli altri fratelli, la dipendenza era più forte di tutto.

Non è chiaro come Anthony abbia trascorso questi ultimi anni, non si hanno notizie recenti, ma pare che non ci sia stata una riappacificazione con Madonna, un nemico per lui più che una sorella.

Non solo Madonna: i fratelli difficili delle star

Un caso molto noto, e simile a quello di Madonna, riguarda Mariah Carey: la sorella della cantante, Alison, è stata arrestata più volte per prostituzione, è sul lastrico, e ha due figli. La star ha cercato sempre di prendersi cura dei nipoti, e di farli studiare, ma ad un certo punto ha smesso di occuparsi della sorella, che non ha mai accettato di farsi aiutare seriamente, ma chiedeva solo soldi di continuo. Infatti, dopo l’uscita della autobiografia della Carey due anni fa, è tornata alla carica, con una richiesta di risarcimento danni milionaria (ovviamente persa).

Un altro rapporto spezzato è quello di Britney Spears con la sorella Jamie Lynn che, dopo la fine della conservatorship, ha deciso di schierarsi dalla parte del padre e non dalla sua. Il motivo? Anche lei si era arricchita con i soldi rubati alla popstar, che ha quindi deciso di interrompere ogni rapporto con lei.