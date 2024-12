Natale 2024, le pagelle dei look Vip: Diletta Leotta rischiosa (7), Sabrina Ferilli è vera classe (10)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA A Natale 2024 dove vai, se l’animalier non ce l’hai? (Parola di vip)

Il Natale non è solo sinonimo di luci scintillanti e decorazioni, ma anche di abiti che raccontano storie. Tra cenoni, scambi di regali e momenti in famiglia, le nostre vip italiane non hanno perso l’occasione per sfoggiare outfit che spaziano dall’eleganza classica alla sperimentazione audace.

Dai tessuti preziosi ai colori intramontabili, ogni dettaglio dei loro look parla di stile e personalità. Quest’anno, le festività sono state un tripudio di rosso scintillante, dettagli sartoriali impeccabili e accessori che elevano persino i look più semplici. Siamo pronte a dare i voti: ecco le pagelle dei look di Natale vip, premiando chi ha conquistato il nostro cuore con eleganza e originalità.

Chiara Ferragni: Natale in rosso scintillante. Voto: 8

Chiara Ferragni sa come farsi notare anche nelle atmosfere più intime. Tra i paesaggi innevati del Trentino-Alto Adige, l’imprenditrice digitale ha optato per un abito rosso scintillante firmato Alberto Audenino. Lungo e aderente, il capo è arricchito da una profonda scollatura a V e un dettaglio ad anello che cattura lo sguardo. Le maniche lunghe bilanciano il design audace, rendendolo perfetto per serate glamour.

Diletta Leotta: rosso in due versioni. Voto: 7

Diletta Leotta ha portato una doppia dose di rosso durante le festività, dimostrando che questo colore può adattarsi a diversi momenti della giornata. Per la Vigilia, ha sfoggiato un abito lungo in pizzo con volant, uno scollo profondo e bottoni centrali. Un raccolto elegante per i capelli ha completato il look, donandole un’aria sofisticata.

Il giorno di Natale, invece, ha scelto un tubino rosso in maglia a maniche lunghe, un’opzione più comoda ma sempre chic. Se il secondo outfit brilla per sobrietà e versatilità, il primo rischia di apparire un po’ troppo audace per una festa in famiglia. La scelta del pizzo, però, rimane un classico senza tempo.

Melissa Satta: eleganza fuori dagli schemi. Voto: 9

Melissa Satta ha scelto di distinguersi con un look che rompe gli schemi tradizionali del Natale. Il suo completo carta da zucchero, composto da una giacca strutturata e pantaloni a palazzo scintillanti, è una ventata d’aria fresca tra i soliti rossi e verdi.

L’outfit, che richiama una sofisticata eleganza da red carpet, si adatta perfettamente al suo stile personale. La scelta del colore potrebbe sembrare lontana dall’immaginario natalizio, ma il risultato è impeccabile. Melissa dimostra che anche i toni freddi possono essere caldi e avvolgenti, se portati con la giusta dose di sicurezza.

Cecilia Rodriguez: basic con tocchi di lusso. Voto: 8.5

A volte la semplicità è la carta vincente, e Cecilia Rodriguez lo sa bene. La modella ha puntato su un look total black per la Vigilia: lupetto e pantaloni a palazzo, resi straordinari dalle iconiche Mule Le Cœur di Alaïa. Queste scarpe, con il loro design a cuore e il tacco alto, trasformano un outfit minimal in una dichiarazione di stile.

Il nero, sempre elegante, è una scelta sicura per le festività, e Cecilia lo rende speciale con accessori di lusso. Un tocco chic e raffinato, che dimostra come anche un look basic possa diventare indimenticabile.

Sabrina Ferilli: rosso scuro senza tempo. Voto: 10

Regina indiscussa delle feste, Sabrina Ferilli incarna l’eleganza italiana con il suo tubino rosso scuro al polpaccio. Le maniche lunghe e i dettagli strutturati sul seno conferiscono un equilibrio perfetto tra sensualità e raffinatezza.

Questo outfit, semplice ma curato nei minimi dettagli, esalta la silhouette senza bisogno di esagerare. La Ferilli dimostra ancora una volta che la vera classe risiede nella capacità di essere sé stessi senza ostentazione. Un look che, senza dubbio, merita il massimo dei voti.

Cristina Chiabotto: look low-cost, effetto wow. Voto: 9

Cristina Chiabotto ha scelto di unire comfort e glamour con un outfit perfetto per le lettrici alla ricerca di ispirazione accessibile. Il maglione misto lana mohair con scollo Bardot, abbinato a una mini gonna scozzese con paillettes, è un mix riuscito di eleganza e praticità.

Questo look è la prova che non servono cifre astronomiche per essere alla moda: ogni capo è facilmente replicabile, rendendo l’intero outfit un must-have per chi ama lo stile casual ma curato. Una scelta vincente, soprattutto per la sua adattabilità alla vita reale.