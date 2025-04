Diletta Leotta, lo stile mannish che piace: tailleur e cravatta a San Siro

La conduttrice di Dazn ha sfoggiato un look davvero speciale per lo scontro Juventus-Lecce, con un completo dallo stile mannish

Fonte: IPA Diletta Leotta

Un look che punta a stupire quello indossato da Diletta Leotta durante il match Juventus-Lecce a San Siro. La conduttrice di Dazn per il commento a bordo campo ha scelto infatti un outfit decisamente diverso dal solito e dallo stile mannish, con completo, camicia e cravatta. Si tratta di uno dei trend più apprezzati della scorsa stagione che ancora continua a farsi strada, come dimostra proprio la giornalista sportiva.

Diletta Leotta con completo e cravatta a bordo campo

Siamo abituati a vederla spesso con abiti dalle trasparenze seducenti, capi in pelle e animalier, ma Diletta Leotta sa sempre come stupire. E anche questa volta ha fatto centro: la giornalista sportiva infatti ha scelto un look diverso dal solito per lo scontro Juventus-Lecce a San Siro, scegliendo per l’occasione un completo con giacca e pantalone grigio antracite, camicia e cravatta. Ma sono i dettagli, ça va sans dire, a fare la differenza, anche in questo caso.

La conduttrice di Dazn ha infatti scelto un look dallo stile mannish ma dai particolari femminili, uno dei trend più forti e sofisticati della moda donna della scorsa stagione, che ancora oggi si fa spazio tra le celebs. Si parte dal tailleur grigio scuro elegantissimo, che mette in mostra le sue forme sinuose: il blazer è leggermente lungo e sciancrato, mentre i pantaloni dal taglio dritto sono a vita altissima, e mettono in risalto il suo girovita sottile.

La camicia, con collo francese, è a righe sottilissime, riprese dalla cravatta blu e celeste. Il dettaglio da copiare? I gemelli dorati che portano le iniziali della giornalista sportiva, un vero tocco di classe.

Anche gli accessori danno un tocco iperfemminile all’outfit, bilanciando gli elementi che sembrano pescati dal guardaroba maschile: orecchini dorati e pendenti ai lobi, anelli brillanti alle dita, smalto rosso intenso sia sulle mani che sui piedi, ai quali ha indossato dei sandali neri in vernice. A completare il look la coda alta che dà ariosità al volto di Diletta Leotta, che ha scelto di indossare anche gli occhiali per un perfetto look “da ufficio”, con una montatura nera quadrata e vistosa.

Diletta Leotta, amore a distanza con Loris Karius

Se sul versante lavorativo Diletta Leotta continua a raccogliere soddisfazioni – oltre che a Dazn la conduttrice si sta facendo spazio anche a Mediaset – la vita privata risente della distanza dal marito. Loris Karius infatti al momento gioca in Germania, e per forza di cosa i due sono costretti a raggiungersi quando i loro impegni lavorativi lo consentono.

Una delle ultime reunion di famiglia hanno visto Diletta, Loris e la loro piccola Aria a Dusseldorf: la giornalista sportiva ha raggiunto il marito con la figlia per trascorrere qualche giorno insieme all’insegna del relax e soprattutto dell’amore. Qualche tempo fa era stato proprio Karius a parlare del suo lavoro e della famiglia: “Sono molto contento di questo nuovo impegno, è un’esperienza importante”, aveva dichiarato al Corriere della Sera. “Soprattutto sono felice di tornare in campo perché mi è mancato molto. Sono giovane e posso ancora giocare qualche anno. Mi sposterò in Germania, ma ogni giorno di pausa raggiungerò la mia famiglia“.