Naomi Campbell riceve la laurea onoraria a 52 anni. Il discorso che fa bene a tutte

Fonte: IPA Nicole Kidman divina in passerella con Kim Kardashian e Naomi Campbell per Balenciaga

L’età è solo un numero, conta di più come vivi ogni attimo. E lo sa bene Naomi Campbell che, dopo essere diventata mamma a 50 anni, ora ha raggiunto un nuovo traguardo: la laurea onoraria. Un momento profondamente emozionante che ha celebrato con un discorso che fa bene a tutte. Presente anche sua mamma: lo scatto social pieno di orgoglio è dolcissimo.

Naomi Campbell, la laurea onoraria a 52 anni

L’abbiamo vista sfilare come una regina dark per Balenciaga durante la settimana della moda parigina incentrata sull’haute couture, condividendo la passerella – tra le tante – con l’attrice premio Oscar Nicole Kidman e l’influencer Kim Kardashian. E già lì Naomi ha dimostrato – se ce ne fosse stato bisogno – di essere ancora la Venere Nera della moda.

Poi è arrivata la laurea onoraria. Nello specifico si tratta di un dottorato onorario che le è stato conferito dalla University for the Creative Arts di Londra per il suo impegno nell’industria fashion a livello globale. La cerimonia si è tenuta a Londra alla Royal Festival Hall.

Tocco e toga, il sorriso emozionato (con qualche momento di commozione) che si riserva ai momenti più importanti e i gesti che farebbe qualsiasi studente dopo l’ottenimeno di un titolo così prestigioso: il lancio del cappello in aria. Naomi Campbell è apparsa felice ed emozionata per il prestigioso riconoscimento.

Orgogliosa mamma Valerie Morris Campbell che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso un’immagine insieme alla figlia scattata dal fotografo Dave Benett. Nella didascalia di acompagnamento ha espresso tutta la sua gioia: “Congratulazioni alla mia bellissima figlia Naomi che ha ricevuto formalmente un dottorato onorario dall’Università per le arti creative in riconoscimento del suo contributo all’industria della moda globale”.

Naomi Campbell, il discorso toccante

La cerimonia è stata anche l’occasione, per Naomi, di tenere un discorso di ringraziamento toccante, parole che fanno bene a tutte. Non importa l’età, o il momento della vita che si sta attraversando, ma il loro significato è da tenere a mente sempre.

“Non arrendetevi mai – ha detto – , non permettere a nessuno di cambiare il modo in cui vi sentite, di cambiare il corso di ciò che siete, la vostra visione e ciò che desiderate per voi stessi. Ho solo queste tre cose da dirvi per avere successo, sono tre D: dedizione, determinazione, direzione. Non mollate mai”. La top model ha voluto trasmettere suggerimenti importanti, rivolgendosi ai giovani laureati, ma il senso di quel discorso può essere un prezioso consiglio anche per tutti noi. A riprova che l’età è solo un numero e che, quello che conta, è vivere pienamente ogni momento.

Naomi Campbell, mamma a 50 anni

La maternità era stata annunciata tramite il profilo Instagram: lo scatto riprendeva due piccoli piedini tenuti dalle sue mani. Le parole di accompragnamento erano dolcissime: “Una splendida, piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre. Sono onorata di avere questa anima dolce nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame che condividerò con te per tutta la vita, mio angelo. Non c’è amore più grande”.

E la felicità si è percepita anche nelle situazioni successive, nelle quali si è ritrovata a parlare della figlia, come quando ha posato con la bimba sulla copertina di Vogue Uk oppure quando – come ogni mamma orgogliosa – ha pubblicato su Instagram uno scatto che la vede mentre le tiene la mano durante i suoi primi passi.

Naomi, comunque, a parte queste piccole condivisioni è molto attenta a proteggere la sua sfera privata e quella di sua figlia.