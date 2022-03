Il misterioso fidanzato di Soleil Sorge si chiama Carlo, è siciliano e fa l’imprenditore

GF Vip 6: il cast ufficiale

Soleil Sorge ha avuto un fidanzato ad attenderla durante il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ad ammetterlo è stata lei stessa a Verissimo, anche se durante la permanenza nel loft di Cinecittà ha più volte fatto riferimento a un presunto uomo misterioso che l’attendeva fuori dal reality.

Sebbene abbia sempre voluto mantenere un certo riserbo, alla fine il nome del suo fidanzato è venuto fuori: secondo indiscrezioni si tratterebbe dell’imprenditore siciliano Carlo Domingo.

Chi è Carlo, il fidanzato di Soleil Sorge

Per quanto Soleil Sorge abbia sempre cercato di rispettare la sua privacy, alla fine il nome del suo fidanzato è venuto a galla. Il primo giornale ad avere lanciato il gossip era stato il settimanale Chi, che aveva scritto: “La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”.

A confermarlo poi è stata la diretta interessata, che, ospite di Verissimo, ha ammesso che fuori dal bunker di Cinecittà c’era effettivamente una persona ad attenderla. “Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo – ha confessato l’influencer alla Toffanin -. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”.

L’ex gieffina non ha mai voluto raccontare nel dettaglio la loro storia, né rivelare la sua identità, ma pare che si tratti di Carlo Domingo, imprenditore originario di Marsala, riservatissimo. Sembra infatti che abbia cancellato tutti i suoi profili social e anche le foto dal web.

L’uomo lavora insieme al padre nell’agenzia di comunicazione fondata da lui circa vent’anni fa, la Domingo Communication, che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion. Enzo Domingo infatti ha lasciato la Sicilia per aprire a Milano la sua attività, mettendo a frutto la passione per la moda e per la tradizione sartoriale del nostro Paese.

Soleil, le parole sul fidanzato all’interno della Casa del GF Vip

A dare ulteriori indizi sull’identità del fidanzato di Soleil Sorge era stato Alfonso Signorini, che durante una diretta del GF Vip aveva parlato di lui, senza però fare mai il suo nome. “Non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo – aveva spiegato il conduttore – e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show”.

Signorini aveva poi aggiunto che l’uomo e Soleil avevano fatto un patto prima che lei entrasse al Grande Fratello, rimanere uniti qualsiasi cosa fosse successa nel loft di Cinecittà: “Questo ragazzo si sta preparando seriamente a riabbracciare la sua compagna”, aveva precisato.

Anche l’influencer durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia si era lasciata andare a qualche confessione: “Già ci conoscevamo avevamo parlato molto spesso l’uno dell’altra in amicizia, poi però ci siamo avvicinati, ci siamo detti tutto, senza nascondere nulla. Gli ho detto: ‘prendimi per quella che sono e questa sono io’ e lui ha fatto altrettanto con me”. La Sorge aveva anche detto sull’imprenditore: “Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente”.