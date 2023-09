Milano Fashion Week 2023, Romina Power “top model” da Laura Biagiotti

Fonte: IPA Romina Power, 10 look che hanno fatto la storia (caftani e infradito compresi)

La Milano Fashion Week non poteva non iniziare nel migliore dei modi, con una magnifica sfilata di Laura Biagiotti, a cui hanno preso parte tantissime star e vip. La maison romana è oggi guidata da Lavinia Biagiotti – amica di Romina Power – che ha presentato la nuova collezione. Tra le tante star presenti, proprio la Power, come una vera top model, con l’immancabile tunica, il suo dettaglio di stile che l’ha resa ormai inconfondibile.

Romina Power alla sfilata di Laura Biagiotti alla Milano Fashion Week 2023

Questo è il periodo in cui a Milano si respira aria di moda. La Milano Fashion Week 2023, infatti, è un’occasione d’oro per osservare le tendenze, seguire le ispirazioni di star, vip e influencer, e notare la presenza dei famosi alle sfilate. Come Romina Power, che non si è lasciata di certo sfuggire l’occasione di partecipare alla sfilata di Laura Biagiotti. Dopo la scomparsa della stilista il 26 maggio del 2017, la maison è guidata dalla figlia Lavinia, con cui la Power ha condiviso degli scatti su Instagram.

Fonte: IPA

Il capoluogo lombardo, durante la Settimana della Moda, è pronto a stupire tutti grazie anche alla presenza delle celebrità nostrane (e in calendario ci sono ben 176 appuntamenti, tra sfilate, eventi e presentazioni). Nel Piccolo Teatro Studio Melato, il look di Romina Power ha vinto su tutti (ma sapete che abbiamo un debole per le sue amate tuniche). A dir poco esplosiva in bianco – colore molto amato dall’artista – non ha tradito dunque il suo stile, propendendo per una nota di colore con le scarpe basse.

L’ensemble è tipico della Power: ampie tuniche, caftani e sandali flat rappresentano e descrivono il suo stile. Tra l’altro, perché indossa sempre la tunica? Morbidi e ampi, i motivi potrebbero essere molti, come il desiderio di proteggere le articolazioni (soprattutto dopo l’operazione nel 2019), o semplicemente un richiamo al buddismo. In ogni caso, dobbiamo dire che i suoi look sono sempre piuttosto sobri ed eleganti: all’insegna della raffinatezza.

Chi era presente alla sfilata di Laura Biagiotti

“Un bell’incontro alla sfilata Biagiotti”, ha scritto Romina Power su Instagram, condividendo una foto insieme a Marina Di Guardo, la nota scrittrice e mamma delle sorelle Ferragni. “È stato un enorme piacere conoscerti, splendida Romina♥️”, ha scritto nella replica. Naturalmente, non solo le modelle hanno sfoggiato i look firmati Biagiotti, ma anche un front row davvero incredibile. Infatti, la Di Guardo ha indossato un abito con le stampe dalle influenze del castello della maison.

Tantissime, poi, le influencer e le celebrities presenti, come Federica Panicucci, Costanza Caracciolo, Clizia Incorvaia, Eleonora e Martina Stella, Anna Safroncik, Mariano Di Vaio con la moglie Eleonora Brunacci Di Vaio. Il tutto – naturalmente – tra lusso e glamour senza fine. In molte, come la Power, hanno optato per un outfit in bianco. Una scelta di stile sicuramente azzeccata e piuttosto fine. Proprio come Martina Stella, che ha osato con un outfit total white, molto chic, con pantaloni palazzo e maglia a collo alto. Che sia proprio il bianco il colore da prediligere? A noi piace (e molto).