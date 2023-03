“L’indescrivibile emozione” di Michelle Hunziker: lo scatto più bello su Instagram

Fonte: IPA Michelle Hunziker come una diva d’altri tempi: con l’abito rosa è splendida

Ci sono emozioni che non possono espresse a parole, perché talmente grandi e straordinarie che solo un’immagine le può descrivere. E lo sa bene Michelle Hunziker che, su Instagram, ha pubblicato una foto stupenda, lo scatto più bello in questo momento della sua vita. La conduttrice, infatti, non ha mai nascosto la gioia per ciò che sta vivendo in questi mesi e – ancora una volta – ha voluto ribadirlo con un’immagine speciale e che racchiude tantissimo.

Michelle Hunziker, la foto su Instagram è un tripudio di emozione

A volte le parole sono solo un di più, perché bastano le immagini. E Michelle Hunziker ne ha pubblicata una che riesce a racchiudere tutta l’emozione che sta vivendo in questi ultimi mesi. Nello scatto, infatti, è ritratta la sua primogenita Aurora Ramazzotti di profilo mentre mette in mostra il pancione.

Aurora è ormai entrata nel nono mese e la gravidanza è agli sgoccioli. E questo è un momento davvero unico per lei, per il compagno Goffredo Cerza e per le rispettive famiglie. Compresa Michelle, pronta a diventare una magnifica nonna di 46 anni.

A corredo dello scatto le parole che descrivono la bellezza e la potenza di certe sensazioni, infatti la conduttrice ha scritto: “Baby ‘s loading… indescrivibile emozione…”.

Un’immagine che ha suscitato tantissimi commenti, tra chi racconta la propria esperienza come nonna, a chi invece ha condiviso la felicità di questi istanti speciali.

Senza dubbio si tratta di momenti resteranno tra i ricordi più belli per la conduttrice e i futuri genitori. Nonostante i commenti non sempre in linea con la loro gioia. Infatti, di recente, Aurora ha dovuto replicare alle critiche che sono state sollevate su Instagram da chi dice di essere stanco dei suoi contenuti sulla gravidanza.

E lei, con la sua proverbiale ironia, non si è lasciata sfuggire l’occasione per dire la sua. Nelle storie aveva detto: “Ma perché mi devi scrivere che sei stufo? Ah, tu sei stufo? Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu che si alza dal letto”.

Ironia e risposte agli utenti a parte, Aurora sta condividendo molto di questi mesi regalando un bellissimo collage di momenti speciali. Compreso il post carosello in cui mostra i cambiamenti del suo corpo. Ma anche la futura nonna Michelle Hunziker ha parlato in più di un’occasione di questo momento prezioso.

Michelle Hunziker presto nonna, le sue emozioni

Il legame tra Aurora e Michelle Hunziker è davvero speciale e questo è emerso in più di occasione, come quel dolcissimo abbraccio quando hanno scoperto che il test era positivo.

Perché la gravidanza della figlia ha tirato fuori le tante emozioni della conduttrice. Basti pensare alla gioia in occasione del party per il gender reveal, quando hanno scoperto che c’era un maschietto in arrivo. Oppure le parole bellissime con le quali ha raccontato i suoi sentimenti a Il Corriere della Sera. Tra le tante cose al quotidiano aveva rivelato: “Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.

Michelle è una “nonna to be” felice ed emozionata, pronta a vivere un nuovo importantisismo, e bellissimo, step della sua vita.