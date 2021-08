Mattia Marciano, lutto per l’ex tronista: “Un dolore mai provato”

editato in: da

Un grande dolore ha colpito Mattia Marciano: l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram straziante, in cui ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del suocero.

L’uomo, il padre della sua fidanzata Camilla Fardella, era per lui una presenza importantissima: un vero punto di riferimento, che gli è stato accanto in tantissimi momenti.

Mattia Marciano, dopo l’esperienza di Uomini e Donne, si è allontanato dal mondo della tv e oggi ha uno studio dentistico. La relazione con Camilla è nata dopo le delusioni del tronista prima con Vittoria Deganello, poi con Carolina Stramare: con la ragazza, che fa la personal trainer ed è lontana come il fidanzato dal mondo dello spettacolo, l’amore è nato la scorsa estate e da allora i due sono inseparabili.

Una relazione stabile che ha visto nascere un rapporto affettuoso anche col padre della fidanzata. Il legame con il suocero era davvero unico, come ha raccontato nel lungo post a lui dedicato: “Nella mia vita ho avuto pochi punti di riferimento, poche le persone su cui ho potuto contare davvero, ma da un anno, da quando il destino mi ha concesso di conoscerti, tutto è cambiato”, ha esordito Mattia nel toccante addio al suocero.

Dalle parole dell’ex tronista si evince che i due avessero un rapporto basato su grande stima e fiducia: “Eri fiero di me e lo facevi trapelare” ha scritto Marciano, che poi ha aggiunto: “Te lo si leggeva in viso che eri felice che Camilla stesse al mio fianco, felice della nostra felicità. Le dicevi sempre ‘Voglio vederti con questo sorriso’ che poi ha ereditato da te, quei sorrisi che fanno bene al cuore”.

Mattia Marciano ha raccontato tanti episodi che li legavano, tante sfumature di un rapporto che seppur breve, aveva lasciato un’impronta indelebile nel suo animo. “Venerdì sei andato via in un modo straziante, lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile che mi rassicura solo quando il mio sguardo incrocia quello di Camilla, perché so che odiavi vederla star male”.

Il doloroso addio su Instagram si conclude con una promessa: “Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità, te lo prometto. Non resta che augurarti buon viaggio”.