Matrimonio Matano, i regali di nozze più originali. Anche la candela da 500 euro

Fonte: IPA Alberto Matano

È stato il coronamento di un sogno, la giusta conclusione di un percorso d’amore che si è aperto a qualcosa di nuovo, a una vita diversa e tutta da vivere alla luce del sole. Il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, che si sono giurati amore eterno di fronte a un cerimoniere d’eccezione (Mara Venier), ha davvero emozionato tutti.

I dettagli sulla cerimonia, dal menu stellato al resort di Labico che ha ospitato il ricevimento, sono stati resi noti a poche ore dalla celebrazione. Con questi, sono comparsi anche i particolari dei regali che gli sposi hanno voluto inserire nella loro lista nozze. Tra questi, anche una candela molto preziosa del valore di circa 500 euro.

Matrimonio di Matano, quali sono stati i regali più originali

Non una ma diverse opzioni per gli invitati al matrimonio di Alberto Matano, curato in ogni minimo dettaglio sebbene la decisione di convolare a nozze sia stata a dir poco fulminea. I presenti alla cerimonia e alla festa hanno potuto scegliere tra una donazione alla ricerca per la fibrosi cistica, il versamento di una quota per la loro luna di miele o – ancora – un oggetto prezioso inserito nella lista di nozze stilata presso la Rinascente di piazza Fiume a Roma.

Ed è tra questi che si può trovare letteralmente di tutto. Dalle fragranze ambientali agli oggetti per la casa, passando per una serie di utensili per la casa. C’è spazio anche per qualcosa di più particolare. Stiamo parlando di una candela decisamente preziosa, una Abd El Kader di Cire Trudon realizzata con ben 6 chilogrammi e mezzo di cera colati in un bicchiere di design. Il lume garantisce fino a 60 ore di intenso profumo, una nube di fragranza nella quale si distinguono note di pepe, zenzero, tè e tabacco. Il prezzo è di 470 euro.

Alberto Matano e Riccardo Mannino: le parole dopo le nozze

Il giornalista Rai e Riccardo Mannino – avvocato cassazionista lontano dal mondo dello spettacolo – sono uniti da ben 15 anni. Una vita spesa a guardarsi negli occhi, la loro, che hanno deciso di sposarsi solo dopo che Mara Venier li ha convinti. La macchina organizzativa è così partita immediatamente e, in appena due mesi, hanno confezionato un evento a dir poco perfetto.

“Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore” ha raccontato Alberto Matano a Chi. “Familiari, amici, colleghi, ma anche le persone comuni, ci sono stati accanto in questa giornata importante con un affetto non scontato”. Con queste dichiarazioni, sono arrivate anche le prime parole pubbliche di Mannino, sempre attento a mantenere la privacy della coppia: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno di vita”.

Alberto Matano, si chiude una stagione di grande successo

Un 2022 che Alberto Matano non dimenticherà facilmente. Accanto ai successi e alle soddisfazioni che si è preso nella sua vita privata, il mezzobusto di Rai1 ha chiuso una stagione incredibile de La Vita In Diretta, fatta di tanti record ma anche di altrettanta informazione di qualità. Non è quindi un caso che l’ammiraglia di Viale Mazzini abbia deciso di puntare ancora su di lui, per la terza stagione consecutiva alla guida in solitaria, con il ritorno a settembre già confermato prima della fine della stagione.