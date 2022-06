Massimiliano Allegri, prima estate da single (ma con una donna) dopo Ambra

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Sono passati mesi da quando Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati e nel frattempo a entrambi sono stati attribuiti flirt e relazioni. La stessa attrice è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo, mentre per l’allenatore della Juventus si è parlato a lungo di una misteriosa donna bionda (per via di un capello che – si presume – avesse trovato Ambra nella sua auto) con cui avrebbe tradito la conduttrice del concerto del Primo Maggio.

Al momento i due sono ufficialmente single e si apprestano dunque a vivere la loro prima estate separati. Nelle ultime ore, però, Allegri è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna, con cui si è goduto qualche ora di relax in Sardegna.

Allegri, single ma accompagnato in spiaggia

A mostrare le foto in esclusiva è il sito Fanpage, che ha colto l’allenatore della Juventus in spiaggia di un prestigioso resort a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Bikini giallo, capelli raccolti e fisico esile: queste le caratteristiche della donna che ha trascorso la giornata con Massimiliano Allegri, la cui identità al momento è sconosciuta.

Non è neanche detto che si tratti di un flirt: il suo ruolo nella vita del tecnico dei bianconeri è altrettanto poco noto e potrebbe benissimo trattarsi di un’amica o comunque di una persona con cui non c’è nulla di tenero, ma è bastato che i due apparissero insieme per far subito saltare alla conclusione che l’estate da single di Allegri possa definirsi già coclusa (semmai fosse iniziata).

Ambra e Allegri, le tappe della rottura

Era l’autunno 2021 quando sui settimanali di gossip (primo fra tutti Chi)ha iniziato a circolare la notizia della fine improvvisa della relazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Una storia che sembrava ormai stabile e duratura, considerato che andava avanti da quattro anni. Per questo motivo si è subito pensato al tradimento. Versione poi confermata in qualche modo dalle polemiche che sono seguite alla consegna del Tapiro d’oro di Striscia la notizia all’attrice, difesa sui social dalla figlia Jolanda, che aveva accreditato fin da subito quella versione, parlando apertamente di un tradimento.

Allegri e Ambra, la nuova vita con altri

Né Allegri né Ambra si sono mai esposti sull’argomento, ma poche settimane dopo, il settimanale Oggi descriveva la donna che avrebbe causato la rottura come una 40enne vicina all’ambiente della Juventus e sosteneva di averla vista mentre entrava nel condominio in centro a Torino in cui vive l’allenatore.

“Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì”, si leggeva sulla rivista.

L’identità della donna è sempre rimasta ignota e non è detto che si tratti della stessa persona con cui ora il tecnico è stato paparazzato in Sardegna. Dal canto suo Ambra sembra aver voltato pagina, almeno stando alle foto pubblicate da Diva e Donna lo scorso maggio, che la ritraggono seduta al tavolino di un bar che bacia un altro uomo, anche lui per il momento sconosciuto.