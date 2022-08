Massimiliano Allegri, dopo Ambra arriva Nina: chi è la sua nuova fiamma

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Archiviata definitivamente la relazione con Ambra Angiolini, conclusasi in modo piuttosto brusco tra accuse (non troppo velate) di tradimento, sembra che il nuovo flirt attribuito a Massimiliano Allegri diventi sempre più certo. Sia all’attrice che all’allenatore della Juventus nel corso di questi mesi sono stati affiancati presunti nuovi partner, ma finora non è arrivata alcuna ufficialità da parte di entrambi. La donna al fianco dell’allenatore, però, oggi ha un volto e un nome: si tratterebbe di Nina Lange Barresi.

Chi è Nina Lange Barresi, la donna vicina ad Allegri

Poco più di un mese fa, il sito Fanpage.it aveva pubblicato in esclusiva alcuni scatti che ritraevano Massimiliano Allegri in compagnia di una donna misteriosa. La coppia si stava godendo delle rilassanti vacanze in spiaggia, per l’esattezza in Sardegna, meta di tantissimi VIP quest’anno (in primis Michelle Hunziker, che è stata lì con le figlie e il compagno Giovanni Angiolini). A far da sfondo a questo nuovo presunto flirt, un lussuoso resort a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. E poi lei, la donna dall’identità sconosciuta con il suo bikini giallo e un fisico da modella.

Ci ha pensato il settimanale Chi ad aggiungere qualche informazione in più sulla nuova fiamma di Allegri dopo la rottura con Ambra Angiolini, paparazzato ancora una volta insieme a lei, ma stavolta nel corso di una romantica passeggiata mano nella mano per le vie di Lugano. Si tratterebbe di Nina Lange Barresi, nome sconosciuto e per ovvii motivi: nessun profilo sui social, lontana dal mondo dello spettacolo e piuttosto riservata. Nina, stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, si occupa di economia e finanza con una azienda specializzata in consulenza manageriale, che ha sede proprio in Svizzera.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, la nuova vita dopo la rottura

L’allenatore della Juventus non ha confermato (né smentito) la nuova presunta love story con Nina e finora tutte le informazioni che sono giunte alle nostre orecchie sono soltanto “rubate”. Scatti fugaci, esattamente come era accaduto ad Ambra che era stata a sua volta immortalata in compagnia di un uomo, intenta a scambiarsi un passionale bacio. Seduti a un tavolino in un qualunque bar di Roma, come riportato dal quotidiano locale La Nuova Sardegna, quell’uomo risponderebbe al nome di Gianluca Roberto, “di origine romana, ma si è trasferito da qualche anno in Sardegna, a Olbia. Lavora come funzionario e mansioni dirigenziali al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola. Nel capoluogo gallurese è molto conosciuto e stimato”. Ma dopo quell’unica foto, di fatto, non sono emersi nuovi dettagli.

Voltare pagina non è mai sbagliato, specialmente dopo una brusca rottura come quella tra l’attrice e il compagno con cui ha vissuto una relazione per ben quattro anni. Sembrava che tra i due le cose andassero bene ma, si sa, le certezze in questi casi non esistono. Ambra ha lasciato chiaramente intendere che alla base della separazione da Allegri ci fosse l’ombra di un tradimento, imperdonabile per qualunque donna innamorata. Notizia che evidentemente lui non avrebbe mai voluto lasciar trapelare, vista la dura reazione che ha avuto nei suoi confronti: rabbia e risentimento, per averlo messo volutamente in cattiva luce agli occhi del mondo.