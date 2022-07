Michelle Hunziker in Sardegna: l’abito mozzafiato è il trend dell’estate (e possiamo copiarlo)

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

Michelle Hunziker ha uno stile inconfondibile. Sempre molto attenta alle tendenze del momento, per la sua vacanza in Sardegna ha deciso di sfoggiare uno dei trend più stilosi: l’abito lungo con fantasia floreale è mozzafiato a dir poco, e oltretutto possiamo copiarlo perché tutti i brand, da quelli più economici fino all’haute couture, lo propongono con ogni taglio.

Michelle Hunziker, la vacanza in Sardegna: il vestito da copiare

La conduttrice sa sempre come stupirci, e lo fa con estrema naturalezza. Perché, anche se il suo look per la serata in Sardegna è fantastico, dobbiamo dire che a colpire nell’insieme è il suo sorriso. Per questi giorni rilassanti, ha già sfoggiato dei bikini favolosi, perfetti da replicare, ma dobbiamo dire che l’abito ha conquistato decisamente la nostra attenzione.

Il tessuto leggero, che cade morbido, è ideale per i giorni estivi, in cui l’abbigliamento va scelto proprio per evitare di sudare, quella sorta di effetto “appiccicaticcio” che non piace a nessuno e che ci fa detestare le alte temperature. Che dire poi dei colori, assolutamente in linea con la palette della stagione?

“Last night“, ha scritto Michelle a corredo della foto. Qualche puntino di sospensione e un cuore. Che sia insieme al suo Giovanni Angiolini? Nella foto si mostra rilassata e bellissima, con un’abbronzatura che viene ancor di più risaltata proprio dalle sfumature e dal disegno del vestito. Super promossa, e possiamo copiarlo: basta dare un’occhiata agli shop di brand low cost per replicare l’outfit dell’estate per eccellenza.

Michelle Hunziker, i commenti alla foto

“Luce“, spicca il commento di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros, sotto la foto. In effetti, la Hunziker è luminosa a dir poco, e il suo segreto di bellezza è proprio l’amore, che ha ritrovato al fianco di Giovanni Angiolini dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Tanti altri suoi fan hanno voluto lasciarle un commento di approvazione, oltre che di ammirazione per il vestito, segno che è proprio piaciuto.

“Sempre la migliore”, o “splendida”, ma anche “che sorriso meraviglioso”. Tra tutti, ce n’è un altro che ha attirato l’attenzione di molti: “Il nuovo fidanzato ti fa bene, finalmente uno alla tua altezza”. Di certo, dobbiamo dire che Michelle ha ritrovato un suo equilibrio e che ci ha insegnato che, sì, l’amore finisce, ma non dobbiamo smettere di crederci.

Lo stile di Michelle Hunziker in vacanza

Per le sue vacanze in Sardegna, Michelle Hunziker sta sfoggiando degli abiti a dir poco da sogno. Infatti, ha deciso di seguire un altro trend, quello del total pink, che ormai è ovunque: il vestito in stile Barbie con maxi spacco è un altro che dobbiamo assolutamente copiare.

Il rosa bubble-gum è decisamente una sfumatura ardita, molto glamour, da indossare con una certa intraprendenza. Per una serata romantica, la Hunziker si è dunque concessa uno degli abiti più trendy, midi, con spalline sottili, scollatura e spacco laterale vertiginoso. Come accessori, non ha voluto esagerare: l’essenzialità è da sempre una sua caratteristica. I suoi consigli per lo stile? Bracciali argentati, chignon tiratissimi, per il massimo della bellezza (e della naturalezza).