Kim Kardashian, l’ex Kanye West si “consola” con Irina Shayk

Kim Kardashian, nuova vita da single (felice) e miliardaria

Avevamo lasciato Kim Kardashian e Kanye West alle prese con il divorzio-evento dopo quasi sette anni di matrimonio, e i segnali (come lei che non indossava più la fede già da tempo) erano stati il presagio del peggio. Ora emergono altri indizi che portano Kanye West verso un futuro distante dalla sua ex moglie e vicino a un’altra bellezza da copertina: Irina Shayk.

Il Daily Mail ha pubblicato delle foto che ritraggono il rapper in vacanza in Provenza, in Francia, in compagnia della modella di origine russe Irina Shayk ed la prima volta che Kanye viene visto con un’altra donna dopo la fine della sua relazione con Kim Kardashian. Irina invece si è lasciata alle spalle la relazione da sogno con l’attore Bradley Cooper, con cui ha condiviso una storia d’amore lunga quattro anni (finita nel 2019) e da cui ha avuto la sua primogenita, la piccola Lea, nata nel 2017.

Kanye e Irina sono stati avvistati camminare tra i vigneti della splendida e poetica zona a sud della Francia, e passeggiare vicini nei giardini di un hotel di lusso: non erano soli, con loro infatti è stato visto un gruppo di persone forse presenti per cercare di preservare la loro privacy.

Per entrambi sembra arrivato il momento di voltare definitivamente pagina e nonostante il gossip, Kanye e Kim sembrano essersi lasciati in buoni rapporti: le indiscrezioni dicono che lei firmi ancora autografi con il cognome West, si scambiano gli auguri di compleanno, complimenti gentili, e condividono ancora del tempo trascorso con i loro quattro figli, sono North, Saint, Chicago e Psalm.

La Kardashian più famosa del mondo, nonostante la maternità vissuta con gioia, la fama e il successo negli affari, si lascia alle spalle tre matrimoni finiti e le sue ultime parole non sembrano – almeno per ora – aprire le porte verso nuovi amori. Mentre le notizie più recenti in merito all’ex marito avevano descritto Kanye West impegnato nei suoi progetti e pronto a nuove frequentazioni, a Gq solo pochi mesi fa aveva dichiarato di voler frequentare “una creativa, un’artista con cui parlare la stessa lingua”. Chissà se in Irina ha trovato quello che stava cercando.