Jennifer Lopez e Ben Affleck: Alexander Rodriguez rompe il silenzio

Jennifer Lopez e Ben Affleck in Italia: la vacanza in Costiera Amalfitana

Alexander Rodriguez, ex compagno di Jennifer Lopez, rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo che la popstar è uscita allo scoperto con Ben Affleck. La cantante e l’ex sportivo hanno vissuto una lunga storia d’amore che sembrava destinata a portarli alle nozze. Alla cerimonia, fissata e poi rimandata numerose volte, però i due non si sono mai presentati. La love story infatti è arrivata al capolinea poco prima, segnata dalle indiscrezioni sui tradimenti di Rodriguez ai danni di JLo e da una profonda crisi di coppia.

Oggi gli ex, ormai lontani, sembrano aver trovato la serenità che cercavano. Jennifer è di nuovo felice accanto a Ben Affleck con cui progetta un futuro, fra la convivenza a Los Angeles e una famiglia allargata con i figli di entrambi. Intervistato da Entertainment Tonight, Alexander ha spiegato di essere particolarmente grato a JLo per gli anni trascorsi insieme. Nel periodo insieme all’ex campione di baseball infatti l’artista aveva creato un rapporto speciale con Natasha, 17 anni, ed Ella, 13 anni, figlie di Alex e frutto del matrimonio con la psicologa Chynthia Scurtis.

“Ho vissuto cinque anni di vita meravigliosa e una relazione incredibile – ha spiegato il 46enne -, e anche le mie figlie hanno imparato tanto. Abbiamo avuto l’opportunità di fare tesoro di quanto vissuto e voltare pagina, chiedendoci: “Sapete cosa? Siamo grati per gli ultimi cinque anni, come possiamo rendere i prossimi cinque anni ancora più belli, partendo dalla lezione che abbiamo imparato?”.

Non è chiaro se Jennifer e Alexander si siano lasciati in buoni rapporti. Nel comunicato stampa in cui annunciavano il loro addio, l’ex sportivo e la popstar avevano spiegato che sarebbero rimasti buoni amici, ma negli ultimi giorni la Lopez (proprio nel giorno del compleanno di Ben Affleck) ha scelto di cancellare da Instagram tutte le foto con l’ex compagno. “A volte bisogna cambiare direzione – aveva rivelato poco dopo la rottura e l’inizio della frequentazione con il divo di Hollywood -. Anche se può essere doloroso per te e strano per gli altri. Riguarda solo chi sei e cosa ti si addice di più. Quando arrivi a una nuova consapevolezza, ti accadono cose incredibili, che non immaginavi potessero accaderti più. E io sto vivendo questo momento proprio adesso”.